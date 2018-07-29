У Новому Орлеані двоє чоловіків влаштували хаотичну стрілянину по людях: є загиблі

У американському місті Новий Орлеан в суботу ввечері, 28 липня, двоє чоловіків почали стріляти по натовпу людей. У результаті стрілянини троє людей загинули на місці, ще 7 – поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: У мережі оприлюднили вражаюче відео з випробувань керованих ракет українського виробництва

Смертельний інцидент стався в п'яти кілометрах від знаменитого французького кварталу міста близько 22:30 за місцевим часом.

Правоохоронці повідомляють, що в результаті стрілянини троє людей загинули, ще 7 – отримали поранення. Про стан поранених наразі невідомо.

Мер міста Латойя Кантрелл заявила, що місто більше не буде терпіти подібних інцидентів.

У Новому Орлеані немає місця для такої жорстокості. І я говорю від імені всіх мешканців міста – ми розлючені і не будемо такого більше терпіти. Ще три життя занапастили. Це має закінчитись. Це просто неприйнятно за будь-яких умов,

– заявила Кантрелл.