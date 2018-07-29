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У Новому Орлеані двоє чоловіків влаштували хаотичну стрілянину по людях: є загиблі

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Стрілянина в Новому Орлеані
Стрілянина в Новому Орлеані / lanetanoticias

У американському місті Новий Орлеан в суботу ввечері, 28 липня, двоє чоловіків почали стріляти по натовпу людей. У результаті стрілянини троє людей загинули на місці, ще 7 – поранені.

Про це повідомляє Reuters.

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Смертельний інцидент стався в п'яти кілометрах від знаменитого французького кварталу міста близько 22:30 за місцевим часом.

Правоохоронці повідомляють, що в результаті стрілянини троє людей загинули, ще 7 – отримали поранення. Про стан поранених наразі невідомо.

Мер міста Латойя Кантрелл заявила, що місто більше не буде терпіти подібних інцидентів. 

У Новому Орлеані немає місця для такої жорстокості. І я говорю від імені всіх мешканців міста – ми розлючені і не будемо такого більше терпіти. Ще три життя занапастили. Це має закінчитись. Це просто неприйнятно за будь-яких умов,
– заявила Кантрелл.

 

Теги: Новини США Зброя Жертви
Джерело: 24 Канал
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