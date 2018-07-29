У Новому Орлеані двоє чоловіків влаштували хаотичну стрілянину по людях: є загиблі
У американському місті Новий Орлеан в суботу ввечері, 28 липня, двоє чоловіків почали стріляти по натовпу людей. У результаті стрілянини троє людей загинули на місці, ще 7 – поранені.
Про це повідомляє Reuters.
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Смертельний інцидент стався в п'яти кілометрах від знаменитого французького кварталу міста близько 22:30 за місцевим часом.
Правоохоронці повідомляють, що в результаті стрілянини троє людей загинули, ще 7 – отримали поранення. Про стан поранених наразі невідомо.
Мер міста Латойя Кантрелл заявила, що місто більше не буде терпіти подібних інцидентів.
У Новому Орлеані немає місця для такої жорстокості. І я говорю від імені всіх мешканців міста – ми розлючені і не будемо такого більше терпіти. Ще три життя занапастили. Це має закінчитись. Це просто неприйнятно за будь-яких умов,
– заявила Кантрелл.