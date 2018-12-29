У Нью-Йорку поліція вперше застосує дронів під час святкування Нового Року

У департаменті поліції Нью-Йорка вирішили застосувати безпілотний апарат для відеоспостереження за натовпом, під час святкування Нового Року у ніч з 31 грудня на 1 січня на Таймс-Сквер.

Про це повідомило видання Bloomberg.

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Зазначається, що таким чином у поліції міста вперше застосують безпілотники для подібної мети.

Поліція Нью-Йорка вперше застосує повітряний дрон для спостереження за натовпом, який збереться в понеділок на Таймс-Сквер під час урочистостей та спуску новорічної кулі,

– заявили представники правоохоронних органів.

Дрон буде обладнаний камерою і спостерігатиме за сотнями тисяч людей, що зберуться на святкування. Для безпеки безпілотник прикріплять до даху однієї з будівель.

За допомогою дрона у поліції планують розширити можливості правоохоронців, які й так спостерігатимуть за вулицями у цьому районі через 1225 фіксованих камер.

Водночас у поліції зазначили, що задля безпеки буде повністю заборонено використання громадянами власних дронів. Якщо хтось зробить це у новорічну ніч, ризикує потрапити до в'язниці.