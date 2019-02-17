Через бомбу часів Другої світової: у Парижі евакуювали понад 1500 осіб

На північному сході Парижа евакуювали приблизно 1600 осіб через спецоперацією зі знешкодження бомби часів Другої світової війни.

Людей тимчасово розмістили в спортзалах та інших міських будівлях, про це на своїй Twitter-сторінці повідомила мер міста Анне Ідальго.

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"Порт-де-ла-Шапель. Муніципальні служби перебувають поруч із мешканцями району", – наголосила вона.

Ce matin aux côtés des habitants de la porte de la Chapelle. En raison du déminage d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale, 1600 personnes sont évacuées du quartier. Les services municipaux les accompagnent. #Paris18

https://t.co/LOkoI4Xiq2 via @LeParisien_75 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 лютого 2019 р.

Зазначимо, що бомбу знайшли ще 4 лютого. Її помістять у спеціальну камеру на глибині 200 метрів й підірвуть під паризькою окружною дорогою в приміському кварталі Сен-Дені.

Дивіться фото: понад 1500 мешканців Парижа евакуювали через бомбу часів Другої світової