Через бомбу часів Другої світової: у Парижі евакуювали понад 1500 осіб
На північному сході Парижа евакуювали приблизно 1600 осіб через спецоперацією зі знешкодження бомби часів Другої світової війни.
Людей тимчасово розмістили в спортзалах та інших міських будівлях, про це на своїй Twitter-сторінці повідомила мер міста Анне Ідальго.
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"Порт-де-ла-Шапель. Муніципальні служби перебувають поруч із мешканцями району", – наголосила вона.
Зазначимо, що бомбу знайшли ще 4 лютого. Її помістять у спеціальну камеру на глибині 200 метрів й підірвуть під паризькою окружною дорогою в приміському кварталі Сен-Дені.
Дивіться фото: понад 1500 мешканців Парижа евакуювали через бомбу часів Другої світової
Джерело: 24 Канал
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