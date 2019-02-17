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      Через бомбу часів Другої світової: у Парижі евакуювали понад 1500 осіб

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / Соцмережі

      На північному сході Парижа евакуювали приблизно 1600 осіб через спецоперацією зі знешкодження бомби часів Другої світової війни.

      Людей тимчасово розмістили в спортзалах та інших міських будівлях, про це на своїй Twitter-сторінці повідомила мер міста Анне Ідальго.

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      "Порт-де-ла-Шапель. Муніципальні служби перебувають поруч із мешканцями району", – наголосила вона. 

      Зазначимо, що бомбу знайшли ще 4 лютого. Її помістять у спеціальну камеру на глибині 200 метрів й підірвуть під паризькою окружною дорогою в приміському кварталі Сен-Дені.

      Дивіться фото: понад 1500 мешканців Парижа евакуювали через бомбу часів Другої світової

       

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      Теги: Новини Франції Історія
      Джерело: 24 Канал
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