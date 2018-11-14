У Парижі зупинили рух поїздів у метро через чоловіка з цапом: фото

У Парижі (Франція) невідомий чоловік з цапом на одній з ліній метро зчинив переполох серед пасажирів.

Машиністу довелося зупинити поїзд на першій лінії метро Парижа, йдеться на сайті Independent.

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Люди почали вимагати у чоловіка забиратися з метро разом з твариною, але той відмовився виходити з поїзда. Тож невдоволені пасажири викликали поліцію.

L'autre prend une chèvre aux Tuileries, la ramène dans le métro tranquille, la ligne 1 .pic.twitter.com/JoBtjsZCCf — -₽ - ? - ? - (@PorteTonAme) 13 листопада 2018 р.

Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти, але його заарештований. Як виявилося пізніше, цапа він викрав. Незабаром після його затримання рух поїздів відновився, але багато пасажирів запізнилися на роботу.

Очевидці коментували інцидент у Twitter і викладали фотографії кози. "Ви не повірите, але я сьогодні запізнився, тому що якийсь хлопець приніс козу в метро. Світ збожеволів", – написав один з користувачів соціальної мережі.

Коирстувачі соцмереж, що стали свідками події, почали постити фото.