У парламент Великої Британії пробралася лисиця: курйозні фото та відео

Незвичайний інцидент трапився у середмісті Лондона. Там у приміщення парламенту Великої Британії проникла рудохвоста лисиця.

Як тварина взагалі потрапила у багатомільйонну британську столицю – невідомо. Дивовижна ситуація трапилася пізно ввечері 6 листопада. Лисицю зафіксували і камери відеоспостереження, і парламентарі, і відвідувачі будівлі на свої телефони.

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Виходжу наприкінці робочого дня з парламентського офісу і бачу лисицю, котра підіймається ескалатором в Порткулліс-хаус! Ми бачили багато дивних речей… Але, щоб таке!

– написала у своєму твіттері депутатка Джулія Лопес.

Team Lopez: just leaving Westminster office for the night & see a fox climbing escalator into Portcullis House! We have seen some strange things in Parliament since 2017, but this tops it! The Sun are live tweeting the police pursuit @kateferguson4 Let’s hope he is rescued safely — Julia Lopez MP (@JuliaLopezMP) February 6, 2020

Beautiful fox popped into Parliament today. pic.twitter.com/C5QsOp5z8c — Karl Turner MP (@KarlTurnerMP) February 6, 2020

За допомогою ескалатора тваринка примандрувала аж на 4 поверх будівлі. Щоправда, там її спіймали охоронці. Вони запхнули тваринку під пластикову коробку і так винесли на вулицю. Вже там – відпустили на волю.

Мабуть, лисиця мала свої плани щодо ночівлі у парламенті. Після того, як охоронці винесли її з будівлі, тваринка розгублено розглядалась по сторонах. Повз проїжджали двоповерхові лондонські автобуси та здивовано оглядалися пішоходи.

Лисицю з парламенту винесли охоронці: відео

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn — Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020

Лисиця проникла в офісне приміщення британських парламентарів у центрі Лондона