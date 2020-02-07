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      У парламент Великої Британії пробралася лисиця: курйозні фото та відео

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      Лисиця у британському парламенті / фото із соцмереж

      Незвичайний інцидент трапився у середмісті Лондона. Там у приміщення парламенту Великої Британії проникла рудохвоста лисиця.

      Як тварина взагалі потрапила у багатомільйонну британську столицю – невідомо. Дивовижна ситуація трапилася пізно ввечері 6 листопада. Лисицю зафіксували і камери відеоспостереження, і парламентарі, і відвідувачі будівлі на свої телефони.

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      Виходжу наприкінці робочого дня з парламентського офісу і бачу лисицю, котра підіймається ескалатором в Порткулліс-хаус! Ми бачили багато дивних речей… Але, щоб таке!
      – написала у своєму твіттері депутатка Джулія Лопес.

      За допомогою ескалатора тваринка примандрувала аж на 4 поверх будівлі. Щоправда, там її спіймали охоронці. Вони запхнули тваринку під пластикову коробку і так винесли на вулицю. Вже там – відпустили на волю.

      Мабуть, лисиця мала свої плани щодо ночівлі у парламенті. Після того, як охоронці винесли її з будівлі, тваринка розгублено розглядалась по сторонах. Повз проїжджали двоповерхові лондонські автобуси та здивовано оглядалися пішоходи.

      Лисицю з парламенту винесли охоронці: відео

      Лисиця проникла в офісне приміщення британських парламентарів у центрі Лондона

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Світ тварин Велика Британія
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