У парламент Великої Британії пробралася лисиця: курйозні фото та відео
Незвичайний інцидент трапився у середмісті Лондона. Там у приміщення парламенту Великої Британії проникла рудохвоста лисиця.
Як тварина взагалі потрапила у багатомільйонну британську столицю – невідомо. Дивовижна ситуація трапилася пізно ввечері 6 листопада. Лисицю зафіксували і камери відеоспостереження, і парламентарі, і відвідувачі будівлі на свої телефони.
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Виходжу наприкінці робочого дня з парламентського офісу і бачу лисицю, котра підіймається ескалатором в Порткулліс-хаус! Ми бачили багато дивних речей… Але, щоб таке!
– написала у своєму твіттері депутатка Джулія Лопес.
За допомогою ескалатора тваринка примандрувала аж на 4 поверх будівлі. Щоправда, там її спіймали охоронці. Вони запхнули тваринку під пластикову коробку і так винесли на вулицю. Вже там – відпустили на волю.
Мабуть, лисиця мала свої плани щодо ночівлі у парламенті. Після того, як охоронці винесли її з будівлі, тваринка розгублено розглядалась по сторонах. Повз проїжджали двоповерхові лондонські автобуси та здивовано оглядалися пішоходи.
Лисицю з парламенту винесли охоронці: відео
Лисиця проникла в офісне приміщення британських парламентарів у центрі Лондона