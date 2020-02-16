У Перу автобус із футбольними фанатами зірвався з висоти: є загиблі – фото

Автобус, який перевозив у Перу фанатів еквадорського футбольного клубу "Барселона", впав з 15-метрової висоти. Внаслідок інциденту загинуло 8 людей, десятки – госпіталізовані.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Лос-Органос, що в Перу, повідомляє Infobae.

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Автобус, який перевозив фанатів еквадорського футбольного клубу "Барселона" з Гуаякілю, впав із 15-метрової висоти,

– йдеться в повідомленні.

У результаті аварії 8 людей загинули, ще 37 – госпіталізували до місцевих лікарень. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві охорони здоров’я Перу.



У Перу з висоти впав автобус з футбольними фанатами з Еквадору / infobae.com

За попередніми даними, водій автобуса їхав на великій швидкості. Тому втратив контроль над транспортом при виконанні різкого повороту.

Зазначається, що вболівальники поверталися додому після матчу, в якому їхня команда "Барселона" (Гуаякіль, Еквадор) здобула перемогу.

#URGENTE | Accidente vial en Los Órganos, #Piura. Bus que transportaba a miembros de la barra del Club Barcelona de Guayaquil cayó a precipicio de 15 metros. Los heridos han sido derivados a establecimientos de salud cercanos. Hasta el momento son ocho los fallecidos. pic.twitter.com/oBo3Rh5H68 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 15, 2020

У Лос-Органосі, що в регіоні Піура, автобус впав з 15-метрової висоти / Google Maps