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      У Перу автобус із футбольними фанатами зірвався з висоти: є загиблі – фото

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      У Перу автобус зірвався з 15-метрової висоти / infobae.com

      Автобус, який перевозив у Перу фанатів еквадорського футбольного клубу "Барселона", впав з 15-метрової висоти. Внаслідок інциденту загинуло 8 людей, десятки – госпіталізовані.

      Дорожньо-транспортна пригода сталася в Лос-Органос, що в Перу, повідомляє Infobae.

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      Автобус, який перевозив фанатів еквадорського футбольного клубу "Барселона" з Гуаякілю, впав із 15-метрової висоти,
      – йдеться в повідомленні.

      У результаті аварії 8 людей загинули, ще 37 – госпіталізували до місцевих лікарень. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві охорони здоров’я Перу.

      аварії
      У Перу з висоти впав автобус з футбольними фанатами з Еквадору / infobae.com

      За попередніми даними, водій автобуса їхав на великій швидкості. Тому втратив контроль над транспортом при виконанні різкого повороту.

      Зазначається, що вболівальники поверталися додому після матчу, в якому їхня команда "Барселона" (Гуаякіль, Еквадор) здобула перемогу.

       

      У Лос-Органосі, що в регіоні Піура, автобус впав з 15-метрової висоти / Google Maps

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Перу Спорт Аварії та ДТП Жертви Постраждалі Футбол Еквадор
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