У Перу автобус із футбольними фанатами зірвався з висоти: є загиблі – фото
Автобус, який перевозив у Перу фанатів еквадорського футбольного клубу "Барселона", впав з 15-метрової висоти. Внаслідок інциденту загинуло 8 людей, десятки – госпіталізовані.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в Лос-Органос, що в Перу, повідомляє Infobae.
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Автобус, який перевозив фанатів еквадорського футбольного клубу "Барселона" з Гуаякілю, впав із 15-метрової висоти,
– йдеться в повідомленні.
У результаті аварії 8 людей загинули, ще 37 – госпіталізували до місцевих лікарень. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві охорони здоров’я Перу.
У Перу з висоти впав автобус з футбольними фанатами з Еквадору / infobae.com
За попередніми даними, водій автобуса їхав на великій швидкості. Тому втратив контроль над транспортом при виконанні різкого повороту.
Зазначається, що вболівальники поверталися додому після матчу, в якому їхня команда "Барселона" (Гуаякіль, Еквадор) здобула перемогу.
У Лос-Органосі, що в регіоні Піура, автобус впав з 15-метрової висоти / Google Maps