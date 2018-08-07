У піцерії в центрі Одеси щур вкусив жінку

В Одесі на розі вулиць Гаванної та Ланжеронівської у піцерії Olio одну з відвідувачок закладу вкусив щур за ногу.

Про це повідомила дочка постраждалої Інга Терзі у спільноті "Чорний список.Одеса" у Facebook.

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Як розповіла дівчина, інцидент стався, коли її мама сиділа на терасі в піцерії. Адміністрація заявила, що щур міг прибігти з вулиці, і повідомила, що вони вже не перший день борються з гризуном, мовляв, він постійно бігає, а вони третій день не можуть його зловити.

"Через 10 хвилин метань щура під нашим і столом навпроти, вибіг офіціант-супергерой, потикав пошарпаною мітлою під столами, і щур втік. Загалом, матеріальної компенсації нуль, за вечерю з базиліком землі і кістками в лососеві заплатили зі знижкою 10%", – розповіла вона.

Дівчина додала, що одразу після укусу її мати звернулася в лікарню, де знайшлася вакцина для щеплень.