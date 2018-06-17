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У поліції прокоментували затримання активістів під час Маршу рівності у Києві

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17 червня поліція затримала 57 осіб через Марш рівності у Києві
17 червня поліція затримала 57 осіб через Марш рівності у Києві / фото з соціальних мереж

Керівник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко прокоментував ситуацію навколо Маршу рівності у столиці.

Керівник київських правоохоронців зокрема розповів про те, що 17 червня поліція затримала 57 осіб, інформує прес-служба Нацполіції у Києві.

Читайте також: Марш рівності у Києві: праворадикали перекрили дорогу в столиці, вимагають звільнити затриманих

Поліція не надає переваги представникам тієї чи іншої акції. Є прихильники Маршу рівності і є його противники. Кожен, згідно з Конституцією України, має право висловлювати свою позицію, але повинен робити це у цивілізований спосіб, не порушуючи чинного законодавства і не перешкоджаючи один одному,
– зазначив Крищенко.

Він також додав, що у випадку будь-яких провокацій правоохоронці будуть негайно реагувати, оскільки їхнє основне завдання – безпека учасників заходів і недопущення провокацій.

Нагадаємо, сутички між противниками Маршу рівності у Києві та його учасниками, а також поліцією розпочалися ще до початку ходи. Від 6 ранку 17 червня у столиці неспокійно: правоохоронці повідомляють про 57 затриманих.

Що таке КиївПрайд?Це марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти. Захід щорічно проходить у Києві з 2012 року. Метою Маршу рівності є розвиток ЛГБТ спільноти, підсилення співпраці між ЛГБТ та правозахисними організаціями в Україні.

Теги: Новини Києва Поліція ЛГБТ
Джерело: 24 канал
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