У поліції розповіли скільки правопорушень сталося на виборах в ОТГ

Поліція отримала 73 повідомлення про порушення під час місцевих виборів до об'єднаних територіальних громад, які проходили у деяких регіонах України, і зареєструвала 12 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

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"24 грудня на території 17 регіонів країни відбулися перші місцеві вибори в об'єднаних територіальних громадах. Станом на 21:00 в поліцію надійшло 73 повідомлення про порушення, відкрито 12 кримінальних проваджень", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за ст. 160 Кримінального Кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму) правоохоронці відкрили по одному провадженню в Миколаївській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Окрім того, три провадження в Чернігівській і чотири в Полтавській областях. Також поліцейські розпочали по одному кримінальному провадженню за ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів) в Черкаській та Полтавській областях.

Фактів порушення громадського порядку під час виборчого процесу зафіксовано не було. Триває додаткова перевірка за 57 повідомленнями.

Нагадаємо, представники громадської організації ОПОРА зафіксували перші порушення на виборах до об'єднаних територіальних громад, які відбулися 24 грудня. Серед основних порушень – агітація, сутички та несвоєчасне відкриття дільниць.