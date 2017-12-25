15:45
25 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

У поліції розповіли скільки правопорушень сталося на виборах в ОТГ

08:55, сьогодні 194 Читать новость на русском

Поліція отримала 73 повідомлення про порушення під час місцевих виборів до об'єднаних територіальних громад, які проходили у деяких регіонах України, і зареєструвала 12 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

Читайте також: Я не вірю, що вибори в 2019 році будуть справедливими, – Савченко

"24 грудня на території 17 регіонів країни відбулися перші місцеві вибори в об'єднаних територіальних громадах. Станом на 21:00 в поліцію надійшло 73 повідомлення про порушення, відкрито 12 кримінальних проваджень", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за ст. 160 Кримінального Кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму) правоохоронці відкрили по одному провадженню в Миколаївській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Окрім того, три провадження в Чернігівській і чотири в Полтавській областях. Також поліцейські розпочали по одному кримінальному провадженню за ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів) в Черкаській та Полтавській областях.

Фактів порушення громадського порядку під час виборчого процесу зафіксовано не було. Триває додаткова перевірка за 57 повідомленнями.

Нагадаємо, представники громадської організації ОПОРА зафіксували перші порушення на виборах до об'єднаних територіальних громад, які відбулися 24 грудня. Серед основних порушень – агітація, сутички та несвоєчасне відкриття дільниць.

Теги: Новини України Децентралізація Порушення на виборах
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Міжнародна панорама: чим жив світ у 2017 році
21 грудня, 19:01 Міжнародна панорама: чим жив світ у 2017 році
Юрій Мацула 821
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Зустріч Волкера та Суркова: у Белграді говорили про війну на Донбасі
 7 жовтня , 19:12
У СБУ повідомили нові подробиці щодо атаки вірусом Petya
4 липня , 17:52
Жертвуючи 5 грн, клієнти WOG рятують тисячі дітей
 26 грудня , 09:40
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук