Я не вірю, що вибори в 2019 році будуть справедливими, – Савченко

Народний депутат Надія Савченко заявила, що під час виборів Президента України у 2019 році відбуватимуться фальсифікації.

Про це нардеп заявила під час ефіру на телеканалі NewsOne.

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"Так, я не вірю, що в цей раз будуть справедливі вибори. Будуть вони достроковими або в термін? У нас не буде вибору. У нас не буде вибору тому, що та ситуація, яку я бачу в парламенті, те як розвиваються події - я бачу, що фальсифікації будуть великі і дуже потужні ", – сказала Савченко.

Політик розповіла, що аби уникнути фальсифікацій на виборах, необхідно встановити систему, яка буде рахувати голоси, дублюючи їх. Так, інформація по голосах буде відправлятися на сервери Центральної виборчої комісії і сервер самої партії.

"Це для того, щоб ми могли потім порівняти результати ЦВК і які реально покаже результат. Може навіть варто запросити американську компанію, яка поставила б таку систему електронного голосування паралельно з системою голосування ЦВК", – додала нардеп.

Нагадаємо, у липні народний депутат Надія Савченко оголосила про намір балотуватися у президенти.