У поліції розповіли, як минула новорічна ніч в Україні

Святкування Нового року в областях України минули без суттєвих порушень публічної безпеки та порядку.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.

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Зазначається, що у ніч з 31 грудня на 1 січня в усіх регіонах держави пройшло не менше 752 масових заходів. Участь у них взяли понад 1,35 мільйона громадян.

"Публічну безпеку і правопорядок забезпечували близько 12 тисяч правоохоронців, з яких було 9,6 тисяч співробітників поліції і майже 2,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії", – розповів він.

Правоохоронець наголосив, що загалом святкові заходи пройшли без істотних порушень громадських безпеки і порядку.

Заходи пройшли без надзвичайних подій. Особовий склад Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС, залучений до подій, зі своїм завданням впорався"

– сказав заступник міністра МВС.

Яровий також розповів, що правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до закінчення всіх святкових заходів.