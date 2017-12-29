18:20
29 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Підводні собаки Кремля. Супер Яга – новий російський герой
Вєсті Кремля
22:58, 28 грудня
Вєсті.UA. Луценко президент. Дива української Феміди
Вєсті.UA
20:51, 28 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Польщі готуються до "дипломатичного наступу", щоб відмовити ЄС від санкцій

16:48, сьогодні 537
Санкції проти Польщі
Санкції проти Польщі / populizm.org.ua

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що уряд планує наступні три місяці вести переговори з країнами блоку у зв'язку з початком санкційної процедури ЄС.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір 9 січня провести розмову з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Крім того, Ващиковський сказав, що Польща намагатиметься поговорити з різними країнами-членами ЄС.

Водночас, прем'єр Польщі заявив, що Варшава спробує пояснити своїм європейським партнерам, чому реформи системи правосуддя є необхідними. За словами глави секретаріату Моравецького, найімовірніше, що прем'єр здійснить дипломатичний тур по країнах ЄС.

Читайте також: З 2018 року у Польщі діятимуть нові правила працевлаштування іноземців: деталі

Повідомляється, що у середу, 3 січня, він планує відвідати Будапешт, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила розпочати процедуру запровадження санкцій проти Польщі через порушення останньою норм верховенства права.

Теги: Новини політики Євросоюз Санкції Польща
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Новий рік 2018: як прикрасити дім і не витратити зайвого
сьогодні, 18:01 Новий рік 2018: як прикрасити дім і не витратити зайвого
Олена Булан 1858
Чи стане медреформа основою передвиборчої кампанії Президента, або Як змінити медицину в Україні
сьогодні, 17:01 Чи стане медреформа основою передвиборчої кампанії Президента, або Як змінити медицину в Україні
Микола Давидюк 190
Не смейте лезть своими глупыми комментариями про пиар-акцию Порошенко в обмен пленными
сьогодні, 15:01 Не смейте лезть своими глупыми комментариями про пиар-акцию Порошенко в обмен пленными
Блог Соцмережі 1984
сьогодні, 14:03 "Вогняний" 2017 рік: спалах Трампа, згасання Порошенка, іскри Саакашвілі і полум'яні "Кіборги"
Наталія Лебідь 792
Політичний гороскоп-2018: що доведеться пережити Україні у новому році
сьогодні, 13:30 Політичний гороскоп-2018: що доведеться пережити Україні у новому році
Євгенія Мазур 1446
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня , 00:03
Скільки кримчан хоче звільнитись від гніту Росії: назвали цифри
 17 серпня , 21:06
З’явилося дрон-відео наслідків потужного вибуху у Києві
 8 липня , 16:51
Онищенко обізвав Холодницького дебілом та відкинув можливість екстрадиції з Іспанії
 1 грудня , 23:44
Івана Купала: що не можна робити
 4 липня , 15:45
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук