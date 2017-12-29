У Польщі готуються до "дипломатичного наступу", щоб відмовити ЄС від санкцій

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що уряд планує наступні три місяці вести переговори з країнами блоку у зв'язку з початком санкційної процедури ЄС.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір 9 січня провести розмову з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Крім того, Ващиковський сказав, що Польща намагатиметься поговорити з різними країнами-членами ЄС.

Водночас, прем'єр Польщі заявив, що Варшава спробує пояснити своїм європейським партнерам, чому реформи системи правосуддя є необхідними. За словами глави секретаріату Моравецького, найімовірніше, що прем'єр здійснить дипломатичний тур по країнах ЄС.

Читайте також: З 2018 року у Польщі діятимуть нові правила працевлаштування іноземців: деталі

Повідомляється, що у середу, 3 січня, він планує відвідати Будапешт, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила розпочати процедуру запровадження санкцій проти Польщі через порушення останньою норм верховенства права.