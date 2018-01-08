У Польщі відправлять у відставку близько 10 міністрів

У вівторок опівдні прем’єр міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосить про суттєві зміни у складі уряду.

Про це повідомила речниця польського уряду Йоанна Копчинська в ефірі телекомпанії TVN24.

Зміни підтвердили і інші посадовці, в тому числі віце-спікер Сенату Адам Бєлан. Він попередив, що "перестановки будуть глибокими, зміняться керівники важливих міністерств".

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Імена міністрів, які підуть у відставку, наразі не називають, хоча політичному керівництву країни відомі деталі цих змін. Адам Бєлан впевнений, що деякі призначення та відставки в уряді "здивують".

За словами політика зміниться "не більше 10 міністрів". Маршал Сенату Станіслав Крачевський підтвердив, що зміняться керівники "не менше 5, не більше 10 міністерств"

Наразі не уточнюється, чи буде змінений міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський, однак раніше його неодноразово називали одним з ключових кандидатів на відставку.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у перший же день затвердження на посаді голови кабінету міністрів заявив, що стосунки з Україною необхідно будувати на історичній правді, а такі події як "геноцид на Волині" забувати не можна.