У Полтаві без води залишилися найбільші райони міста: що відбувається
П’ять найбільших спальних районів Полтави залишилися без води. Під загрозою – зупинка водопостачання всього міста.
Річ у тім, що працівники "Полтаваобленерго" начебто через борги знеструмили 4-й водозабір і розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу. Про це інформує прес-служба "Полтавводоканалу".
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Аргументація – борги минулих років за електроенергію. Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади – 1,2,3, Алмазний, Половки. Під загрозою – зупинка водопостачання всього міста та зупинка каналізаційно-насосних станцій,
– мовиться у повідомленні.
У водоканалі додають, що відключення їх від електроенергії є грубим порушенням закону. Окрім того, це може спричинити екологічну катастрофу, наслідки якої важко передбачити.
Відомо, що спальні райони Полтави перестали отримувати воду близько 16:00 24 червня. Коли водопостачання відновлять поки невідомо.