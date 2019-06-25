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      У Полтаві без води залишилися найбільші райони міста: що відбувається

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      У Полтаві можуть повністю відключити питну воду
      У Полтаві можуть повністю відключити питну воду / zhitomir-online.com

      П’ять найбільших спальних районів Полтави залишилися без води. Під загрозою – зупинка водопостачання всього міста.

      Річ у тім, що працівники "Полтаваобленерго" начебто через борги знеструмили 4-й водозабір і розпочалося відключення від електроенергії інших об’єктів водоканалу. Про це інформує прес-служба "Полтавводоканалу".

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      Аргументація – борги минулих років за електроенергію. Без водопостачання залишилися такі мікрорайони міста: Сади – 1,2,3, Алмазний, Половки. Під загрозою – зупинка водопостачання всього міста та зупинка каналізаційно-насосних станцій,
      – мовиться у повідомленні.

      У водоканалі додають, що відключення їх від електроенергії є грубим порушенням закону. Окрім того, це може спричинити екологічну катастрофу, наслідки якої важко передбачити.

      Відомо, що спальні райони Полтави перестали отримувати воду близько 16:00 24 червня. Коли водопостачання відновлять поки невідомо.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Полтави Екологія Комунальні послуги
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