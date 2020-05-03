У померлих на Балі українців коронавірусу не виявили, за справу взялася поліція

Проведені тести не виявили коронавірус у подружжя українців, яких знайшли мертвими у готелі на індонезійському острові Балі. Слідів насилля на тілах не знайшли, тож досі залишається питання від чого саме померло подружжя.

Про негативні результати тестів на коронавірус в українців повідомив голова департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі УНІАН.

Важливо Двох українців знайшли мертвими на Балі: відома ймовірна причина смерті

У зв'язку з цим, правоохоронними органами Індонезії порушено кримінальну справу за фактом смерті наших співгромадян. Наразі проводиться розслідування,

– розповів дипломат.

У межах цієї справи індонезійська поліція планує провести розтин наших співгромадян. Усе для того, аби встановити точну причину їхньої смерті.

Посольство України в Індонезії вже надало місцевим правоохоронцям контактні дані доньки загиблих. Саме до неї вони звертатимуться по дозвіл на розтин.

Що відомо про смерть українців на Балі?Інцидент трапився ще 28 квітня. Тоді подружжя українців віком 52 і 54 роки знайшли мертвими у номері готелю на індонезійському острові Балі.



Однією з імовірних причин смерті назвали коронавірус. Щоправда, їхні знайомі стверджували, що ті померли через неякісний алкоголь. Мовляв, перед смертю вони саме святкували день народження сина.