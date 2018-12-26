У прихильника "рускава міра" забрали роль Святого Миколая через обурливу поведінку: відео

У Житомирі спалахнув скандал через неприйнятну поведінку виконавця ролі Святого Миколая Руслана Мороза, якому закидають симпатії до ідей "рускава міра".

Відео інциденту, який напередодні трапився у резиденції Святого Миколая біля головної ялинки на майдані Корольова, виклала у Facebook членкиня виконавчого комітету міськради Віра Гринишина.

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На записі зафіксована спочатку словесна перепалка між нею та Русланом Морозом, а потім і штовханина між ними. Причиною агресивної поведінки чоловіка стало запитання Гринишиної, хто саме Морозу доручив виконувати цю роль. Адже, за словами чиновниці, він "відомий у місті прихильник "рускава міра". І жінку здивувало те, що "під виглядом традиційного українського різдвяного святого з дітьми спілкується відвертий сепаратист".

Нагадую, що Мороз є членом кількох проросійських організацій у місті, зокрема – прес-секретарем "Русского содружества". Також Мороз активно захищає сепаратиста Муравицького, якого судять у Житомирі за державну зраду,

– зазначила Гринишина.

Мороз облаяв Гринишину, кілька разів штовхнув, демонстративно розбив склянку і не давав їй вийти з будиночку.

Після того, як інцидент набув розголосу, Руслана Мороза звільнили.