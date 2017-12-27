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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

У Путіна більше причин боятися Навального, ніж демонструють дані опитувань, – WP

21:27, 27 грудня 756 Читать новость на русском
У Путіна може бути більше проблем із Навальним на виборах, ніж засвідчують дані опитувань
У Путіна може бути більше проблем із Навальним на виборах, ніж засвідчують дані опитувань / Колаж ВладТайм

25 грудня Центральна виборча комісія РФ відмовила опозиціонеру Олексію Навальному в реєстрації кандидатом у президенти під час виборів 2018 року. Сумнівну тактику глави Кремля Володимира Путіна щодо позбавлення себе конкурентів, на думку деяких аналітиків, можна пояснити тим, що створений ним авторитарний режим вимагає не переконливої демократичної перемоги, а нищівної демонстрації сили.

Посил передвиборчої кампанії повинен полягати в тому, що альтернативи чинному президенту Росії наразі немає, йдеться у статті The Washington Post.

Читайте також: Вибори президента в Росії: все, що потрібно знати про політичну подію

Путін завойовує підтримку народу шляхом "націоналістичного авантюризму", але і тут ситуація "може зайти у глухий кут", зауважує видання.

Главі Кремля важко даються спроби досягти зручних для нього домовленостей щодо інтервенцій на сході України і в Сирії. Тож у Путіна може бути більше причин побоюватися Навального, ніж демонструють цифри опитувань,
– зауважує WP.

Після рішення російської ЦВК Олексій Навальний закликав бойкотувати вибори в РФ-2018, нагадує американська газета, а значить, мета Кремля у вигляді 70-відсоткової явки може виявитися недосяжною, якщо не брати до уваги шахрайство, вважають автори статті.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Олексій Навальний Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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