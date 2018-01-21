У Путіна розповіли про контакти з Порошенком

Президент Росії Володимир Путін проводить зустрічі та телефонні розмови з багатьма лідерами інших держав, і не завжди про це Кремль надає ЗМІ хоч якусь інформацію.

Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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За його словами, контакти Петра Порошенка та Володимира Путіна відбуваються.

Як пояснив прес-секретар Путіна, робочий день господаря Кремля є набагато "насиченішим і змістовнішим, ніж це можна побачити у телевізорі", оскільки про багато зустрічей Кремль не повідомляє ЗМІ.

Водночас він додав, що бувають і різні перемовини телефоном, про які також не робляться офіційній повідомлення.

На його переконання, у світі стало менше самостійних очільників держав.

"І якщо раніше були набагато суверенніші лідери, які, скажімо так, більше підходили Путіну в плані свободи дій, в плані рішучості, в плані професіоналізму, то і, звичайно, домовлятися з ними Путіну було легше. Зараз, напевно, можна сказати, що таких лідерів стало менше", – констатував Пєсков.

Нагадаємо, навесні 2017 року вже з'являлася інформація про телефонні перемовини між Порошенком і Путіна. Тоді український президент пояснював, що під час розмови просив свого російського колегу звільнити українських політв’язнів.