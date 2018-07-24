У п’яти містах України пройшли заходи з профілактики серцево-судинних захворювань

Більш ніж 15000 українців отримали інформацію про здоров’я серця та профілактику захворювань серцево-судинної системи.

А вони також пройшли обстеження серця завдяки заходам соціальної програми Philips "Живи серцем" у квітні та травні цього року. Спеціально обладнаний кардіомобіль з діагностичним обладнанням та командою кардіологів з Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України відвідав 5 міст України: Київ, Харків, Запоріжжя, Одесу та Львів.

На заходах було розповсюджено близько 6300 пам’яток щодо профілактики серцево-судинних захворювань. 272 людини, в тому числі 90 дітей, пройшли обстеження серця на сучасному ультразвуковому апараті Phillips CX50. Під час заходів у мобільній лабораторії "Сінево" було безкоштовно прийнято кров на аналіз для виявлення ризиків переддіабету та діабету у 1100 осіб. Як партнер програми, мережа медичних лабораторій "Сінево" надала 7300 сертифікатів зі знижкою в 70% на кардіопакет аналізів, які було роздано відвідувачам заходів.

"За результатами виїзних консультацій для дорослих українців та дітей з 5 міст можна зробити висновок, що велика кількість українців, на жаль, і досі не має базової інформації про здоров’я серця та фактори, що впливають на виникнення серцево-судинних захворювань. Соціальний проект "Живи серцем" допомагає виправити цю ситуацію. По-перше, завдяки безкоштовним перевіркам серця та інформаційній роботі. По-друге, як дорослі, так і діти, особливо ті, що мешкають у дитячих будинках, мають можливість отримати професійну консультацію у лікарів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Ми знову переконалися у тому, наскільки необхідні подібні огляди для українського населення", – коментує результати проекту Володимир Жовнір, доктор медичних наук, заслужений лікар України, головний лікар Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Під час обстежень на заходах "Живи серцем" кардіологи Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України виявили тенденцію до безконтрольного та хаотичного призначення ліків або призначення неадекватної групи антигіпертензивних засобів, які раніше було призначено багатьом обстеженим. Лікарі також помітили, що багато українців неуважно ставляться до факторів, що призводять до неконтрольованого тиску, який може призвести до інфаркту міокарда та навіть інсульту.

Під час обстежень були виявлені наступні відхилення: наслідки перенесених інфарктів, підозри на стенокардію та ішемічну хворобу серця з необхідністю додаткового обстеження, різні пороки серця у дітей та дорослих, клапанні патології, що потребують хірургічного втручання. "Були випадки обстеження пацієнтів, яким у минулому вже говорили про необхідність негайного проведення коронаровенрикулографії (КВГ) чи хирургічного втручання, але вони не вірили. Таку пересторогу та недовіру до лікарів на місцях треба обов’язково міняти", – підкреслив Володимир Жовнір.

Завдяки підтримці благодійного фонду "Клуб Добродіїв", який спеціалізується на допомозі дитячим будинкам по всій Україні, кардіомобіль відвідав 5 обласних дитячих будинків. Лікарі обстежили серця 143 дітлахів віком від 1 до 18 років та виявили 90 пацієнтів диспансерної кардіологічної групи. Наприклад, у Запорізькому обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, була виявлена сімейна форма кардіоміопатії у сестер з однієї родини.

Найбільш поширений діагноз серед обстежених дітей (37 випадків) – малі серцеві аномалії, що потребують регулярного спостереження, проте 10 пацієнтам необхідне оперативне втручання. Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України на безоплатній основі забезпечить лікування для цих дітей.

"Ми дякуємо лікарям Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, мережі медичних лабораторій "Сінево" та благодійному фонду "Клуб Добродіїв" за підтримку проекту "Живи Серцем". З кожною людиною, яка завдяки нашій програмі дізналася більше про здоров’я серця та вчасно пройшла діагностику, ми впевнюємося у необхідності подібних ініціатив в Україні. Адже вчасна діагностика – це частина культури профілактики, яку ми прагнемо виховати в українців", – коментує Ірина Березовська, генеральний директор компанії Philips в Україні.

За період проведення заходів "Живи серцем" більше 500 людей пройшли онлайн-тест для виявлення ризиків серцево-судинних захворювань на сайті програми.

Соціальна ініціатива "Живи серцем" 2018 року проходила за підтримки міжнародної благодійної організації Philips Foundation, яка передала найсучаснішу ультразвукову систему Phillips CX50 у якості благодійної пожертви Центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України. УЗД-апарат було використано під час заходів програми, після чого він повернувся до медичного закладу. Тепер ще більше українців матимуть доступ до якісної діагностики та зможуть засвоїти культуру профілактики, яка є запорукою здоров’я.