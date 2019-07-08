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      У Раді зареєстрували законопроект про довічне ув'язнення для посадовців за корупцію

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      Верховній Раді пропонують запровадити довічне ув'язнення за корупцію топ-посадовців
      Верховній Раді пропонують запровадити довічне ув'язнення за корупцію топ-посадовців / Сайт Верховної Ради

      У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який, серед іншого, передбачає кримінальну відповідальність у вигляді довічного ув'язнення для державних службовців за корупцію.

      Законопроект зареєстрований за №10424. Текст проекту закону доступний на сайті Верховної Ради.

      До слова: Законопроект Зеленського про покарання за незаконне збагачення: що пропонує документ

      Автором законопроекту став народний депутат України Побер Ігор Миколайович.

      Він передбачає довічне ув'язнення за неправомірну вигоду у розмірі 500 та більше неоподаткованих мінімумів громадян – від 8 тисяч 500 гривень. Під дію проекту закону потрапляють:

      • Президент України;
      • прем'єр-міністр та члени уряду, заступники міністрів;
      • члени Нацради з питань теле- та радіомовлення;
      • члени Нацкомісії з питань регулювання сфери ринків фінпослуг;
      • членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку;
      • голова Держкомітету з питань теле- та радіомовлення;
      • голова Фонду державного майна України та його заступники;
      • члени ЦВК;
      • народні депутати;
      • уповноважений ВРУ з прав людини;
      • директор НАБУ;
      • генпрокурор та його заступники;
      • судді Конституційного суду;
      • судді Верховного суду;
      • судді вищих спеціалізованих судів;
      • голова НБУ та його заступники;
      • секретар РНБО та його заступники;
      • постпред президента в АР Крим та його заступники;
      • радники та помічники президента;
      • усі державні службовці категорії А;
      • посадовці першої та другої категорії в органах місцевого самоврядування.

      Важливо: Без кари за збагачення: як тепер боротись із корупцією в Україні

      На сайті ВРУ вже зареєстровані законопроект Президента України Володимира Зеленського про незаконне збагачення та низка схожих законопроектів авторства різних народних депутатів.

      Якою раніше була відповідальність посадовців за корупцію?27 лютого 2019 року Конституційний суд України скасував статтю про про покарання за незаконне збагачення. Після цього, фактично, в Україні немає відповідальності для чиновників за статки, походження та законність набуття яких вони не можуть пояснити. Крім цього, правоохоронні органи та суди були змушені закрити усі справи, які раніше були відкриті за цією статтею.

      Згідно зі скасованим законом, найтяжче покарання за незаконне збагачення передбачало ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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