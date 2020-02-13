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      Рада придбала величезну кількість одноразових стаканчиків: це майже 2 Еверести заввишки

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      У Раду придбали 171 тисячу одноразових стаканчиків за рік: це понад 8 Говерл заввишки / 24 Канал

      Апарат Верховної Ради у 2019 році придбав 171 тисячу одноразових стаканчиків. Із них 167 500 пластикових і лише 3 500 паперових. Якщо скласти їх – результат вражає.

      Зокрема, їх ставлять у кулуарах Верховної Ради біля кулерів з водою – там депутати, працівники Апарату та інші відвідувачі можуть пити воду. Про це повідомили в Апараті ВРУ на запит громадського руху ЧЕСНО.

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      Висота малого одноразового пластикового стаканчика становить близько 97 міліметрів, а "паперового" – приблизно 95 міліметрів.

      Верховна Рада
      Стаканчики у Верховній Раді/ Джерело: chesno.org

      Якщо поскладати ці пластикові стаканчики один на один, то висота цієї "вежі" сягатиме близько 16,25 кілометрів. Разом з паперовими – близько 16,6 кілометрів. Це майже як 2 Еверести або понад 8 Говерл.

      Якшо ж повставляти стаканчики один в один, то вони сягатимуть 688 метрів заввишки. Це у 6 разів більше, ніж пам'ятник Батьківщина-Мати у столиці.

      Верховна Рада
      Висота стаканчиків у Раді/ Джерело: chesno.org

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики
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