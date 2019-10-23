У Росії евакуювали парламент через м'ясо, яке підгоріло у буфеті

У Москві оголосили раптову евакуацію у будівлі верхньої палати російського парламенту – Ради Федерації. Як потім з'ясувалося евакуацію проводили через м'ясо, яке підгоріло у буфеті.

Усіх, хто був присутнім у будівлі Ради Федерації, раптом попросили вийти на вулиці, захопивши з собою документи та цінні речі, повідомляє видання "ТАСС".

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Попри необхідність покинути робочі місця, пленарне засідання верхньої палати парламенту не припинялося навіть під час евакуції.

Представник одніє ї з російських оперативних служб пізніше розповів журналістам, що евакуацію проводили через м'ясо, яке підгоріло у буфеті. При цьому на другому поверсі будівлі було відчутно різкий запах їжі, що підгоріла.

У людей підгоріло м'ясо. Система сповіщення спрацювала автоматично. Все добре, не переймайтеся,

– розповів представник оперативної служби.

Пізніше у пресслужбі Ради Федерації підтвердили, що у буфеті спрацювала сигналізація. Там уточнили, що верхня палата російського парламенту продвожує працювати у штатньому режимі.

Що відомо про Раду Федерації?Рада Федерації Росії – верхня палата Федеральних зборів. Палата складається зі 170 сенаторів, по два з яких обираються від кожного з 85 суб'єктів Росії.