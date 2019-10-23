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      У Росії евакуювали парламент через м'ясо, яке підгоріло у буфеті

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      У будівлі Ради Федерації Росії підгоріло м'ясо: евакуювали всю будівлю
      У будівлі Ради Федерації Росії підгоріло м'ясо: евакуювали всю будівлю / council.gov.ru

      У Москві оголосили раптову евакуацію у будівлі верхньої палати російського парламенту – Ради Федерації. Як потім з'ясувалося евакуацію проводили через м'ясо, яке підгоріло у буфеті.

      Усіх, хто був присутнім у будівлі Ради Федерації, раптом попросили вийти на вулиці, захопивши з собою документи та цінні речі, повідомляє видання "ТАСС".

      До слова: Черговий курйоз: Путін не зміг запустити ракету під час навчань у РФ

      Попри необхідність покинути робочі місця, пленарне засідання верхньої палати парламенту не припинялося навіть під час евакуції.

      Представник одніє ї з російських оперативних служб пізніше розповів журналістам, що евакуацію проводили через м'ясо, яке підгоріло у буфеті. При цьому на другому поверсі будівлі було відчутно різкий запах їжі, що підгоріла.

      У людей підгоріло м'ясо. Система сповіщення спрацювала автоматично. Все добре, не переймайтеся,
      – розповів представник оперативної служби.

      Пізніше у пресслужбі Ради Федерації підтвердили, що у буфеті спрацювала сигналізація. Там уточнили, що верхня палата російського парламенту продвожує працювати у штатньому режимі.

      Що відомо про Раду Федерації?Рада Федерації Росії – верхня палата Федеральних зборів. Палата складається зі 170 сенаторів, по два з яких обираються від кожного з 85 суб'єктів Росії.

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Москва
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