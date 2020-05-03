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      У Росії на нафтогазовому родовищі зафіксували великий спалах коронавірусу: що відомо

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      У Росії на Чаяндинському родовищі коронавірус попередньо діагностували у 3 тисяч осіб
      У Росії на Чаяндинському родовищі коронавірус попередньо діагностували у 3 тисяч осіб / ТАСС

      У Росії на Чаяндинському нафтогазоконденсатному родовищі, що в Якутії, зафіксували спалах коронавірусу. Тут на COVID-19 протестували приблизно 10 тисяч людей, а у третини з них попередньо діагностували коронавірусну інфекцію.

      За словами позаштатного інфекціоніста МОЗ Росії Олени Маліннікової, у 2 тисяч працівників, у кого попередньо діагностували коронавірус, жодних симптомів немає. Про це повідомляє пресслужба російського Міністерства охорони здоров’я.

      Важливо Коронавірус в Росії: майже 8 тисяч хворих за добу

      Щоправда, вже відомо про понад 60 госпіталізованих. Двох із них доправили до лікарні напередодні. Більшість із тих, хто перебуває в лікарнях, – жителі Омської області.

      Міністерство охорони здоров’я РФ запевняє, що у вахтовому селищі є достатня кількість засобів індивідуального захисту та необхідний запас лікарських препаратів. На місці проводять всі протиепідемічні заходи.

      Станом на 2 травня на родовищі працюють 45 медпрацівників, включно з 10 медиками з республіканських медустанов, яких залучили для надання додаткової допомоги.

      До слова, раніше у Росії на коронавірус захворіли очільник уряду Михайло Мішустін і міністр будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Якушев. 

      Як поводитися після повернення додому з вулиці інфографіка 24 канал
      Як поводитися після повернення додому з вулиці / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Газ Нафта Коронавірус COVID-19 Новини Росії
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