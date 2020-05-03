У Росії на нафтогазовому родовищі зафіксували великий спалах коронавірусу: що відомо

У Росії на Чаяндинському нафтогазоконденсатному родовищі, що в Якутії, зафіксували спалах коронавірусу. Тут на COVID-19 протестували приблизно 10 тисяч людей, а у третини з них попередньо діагностували коронавірусну інфекцію.

За словами позаштатного інфекціоніста МОЗ Росії Олени Маліннікової, у 2 тисяч працівників, у кого попередньо діагностували коронавірус, жодних симптомів немає. Про це повідомляє пресслужба російського Міністерства охорони здоров’я.

Важливо Коронавірус в Росії: майже 8 тисяч хворих за добу

Щоправда, вже відомо про понад 60 госпіталізованих. Двох із них доправили до лікарні напередодні. Більшість із тих, хто перебуває в лікарнях, – жителі Омської області.

Міністерство охорони здоров’я РФ запевняє, що у вахтовому селищі є достатня кількість засобів індивідуального захисту та необхідний запас лікарських препаратів. На місці проводять всі протиепідемічні заходи.

Станом на 2 травня на родовищі працюють 45 медпрацівників, включно з 10 медиками з республіканських медустанов, яких залучили для надання додаткової допомоги.

До слова, раніше у Росії на коронавірус захворіли очільник уряду Михайло Мішустін і міністр будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Якушев.



Як поводитися після повернення додому з вулиці / Інфографіка 24 каналу