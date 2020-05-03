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      В России на нефтегазовом месторождении зафиксировали крупную вспышку коронавируса: что известно

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      В России на Чаяндинском месторождении коронавирус предварительно диагностировали у 3 тысяч человек
      В России на Чаяндинском месторождении коронавирус предварительно диагностировали у 3 тысяч человек / ТАСС

      В России на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, в Якутии, зафиксировали вспышку коронавируса. Здесь на COVID-19 протестовали примерно 10 тысяч человек, а у трети из них предварительно диагностировали коронавирусную инфекцию.

      По словам внештатного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой, у 2 тысяч работников, у которых предварительно диагностировали коронавирус, никаких симптомов нет. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства здравоохранения.

      Важно Коронавирус в России: почти 8 тысяч больных за сутки

      Правда, уже известно о более 60 госпитализированных. Двоих из них доставили в больницу накануне. Большинство из тех, кто находится в больницах, – жители Омской области.

      Министерство здравоохранения РФ уверяет, что в вахтовом поселке есть достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводят все противоэпидемические мероприятия.

      По состоянию на 2 мая на месторождении работают 45 медработников, включительно с 10 медиками из республиканских медучреждений, которых привлекли для предоставления дополнительной помощи.

      К слову, ранее в России коронавирусом заболели глава правительства Михаил Мишустин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

       

      Як поводитися після повернення додому з вулиці інфографіка 24 канал
      Как вести себя после возвращения домой с улицы / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Газ нефть Коронавирус COVID-19 Новости России
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