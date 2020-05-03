В России на нефтегазовом месторождении зафиксировали крупную вспышку коронавируса: что известно

В России на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, в Якутии, зафиксировали вспышку коронавируса. Здесь на COVID-19 протестовали примерно 10 тысяч человек, а у трети из них предварительно диагностировали коронавирусную инфекцию.

По словам внештатного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой, у 2 тысяч работников, у которых предварительно диагностировали коронавирус, никаких симптомов нет. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства здравоохранения.

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Правда, уже известно о более 60 госпитализированных. Двоих из них доставили в больницу накануне. Большинство из тех, кто находится в больницах, – жители Омской области.

Министерство здравоохранения РФ уверяет, что в вахтовом поселке есть достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводят все противоэпидемические мероприятия.

По состоянию на 2 мая на месторождении работают 45 медработников, включительно с 10 медиками из республиканских медучреждений, которых привлекли для предоставления дополнительной помощи.

К слову, ранее в России коронавирусом заболели глава правительства Михаил Мишустин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.



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