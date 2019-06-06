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      У Росії школярки змусили ровесницю випити брудну воду з калюжі: відео знущань (18+)

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      У Росії школярки змусили ровесницю пити воду з калюжі: з'явилося відео
      У Росії школярки змусили ровесницю пити воду з калюжі: з'явилося відео / Скріншот відео

      У російському місті Бійську, що розташовується в Алтайському краї, дві школярки змусили свою ровесницю пити воду з калюжі. Відомо, що потерпілій – 15 років. Відео з інцидентом потрапило на відео та отримало неабиякий резонанс.

      Цілком імовірно, що конфлікт виник через те, жертва нападу нібито розпускала чутки й скаржилася вчителям, а також відбила хлопця в однієї з її кривдниць. Також є версія, що школярка могла висловлювати погрози у бік сестри однієї зі зловмисниць.

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      На кадрах, що потрапили у мережу видно, як дівчина стоїть на колінах перед калюжею, а її ровесниці водночас наказують її нахилитися обличчям і випити воду з калюжі. У підсумку та за сльозами на очах все ж виконує таке образливе прохання – набирає ротом брудну воду та її випльовує. Але на цьому дівчата не заспокоюються та наказують їй "втопитися".

      Концерт закінчено? Давай ще, непомітно. Можу допомогти... Обличчям туди втопись, поки я сама тебе туди не запечатала,
      – говорить на відео одна з мучительок.

      Зауважимо, дівчата все ж розуміють, що чинять протиправні дії, оскільки коментуючи те, що відбувається, все ж побоюються, що їх побачать.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Серьезно, что не так с этими школьниками? Две девушки в Бийске вчера заставили пить из лужы третью, потом выложили видео в интернет Сейчас оно уже на крупных новостных ресурсах и наш маленький город опять прогремел ☇ Публиковать личности участниц здесь редакция не может, но все желающие могут набрать руками vk.com/wall-154380220_43088 и увидеть прославивших город девушек (кроме пострадавшей) #бийск #biysk

      A post shared by Грибное медиапланирование (@biysk.22) on

      Інцидентом уже зацікавилося управління Слідчого комітету РФ у Алтайському краї та розпочало відповідну перевірку. За її результатами має бути встановлено причини та умови, що сприяють вчиненню неповнолітніми протиправних дій. Крім того, має бути ухвалено процесуальне рішення. В даний час з'ясовуються обставини події, а також інші можливі епізоди протиправної діяльності відносно потерпілої.

      Особу потерпілої вже встановлено. ЗМІ пишуть, що її ім’я – Ірина. Наразі слідчі з'ясовують обставини події, а також чи відбувалися інші подібні випадки знущань щодо дівчини.

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      Водночас у одній із соцмереж на підтримку жертви насилля створили групу, у якій багато хто підтримує дівчину та встає на її бік. Сама потерпіла на своїй сторінці написала, що зрозуміла, у світі – більше добра, ніж зла та подякувала всім, хто їй співчуває.

      Нещодавно схожий випадок трапився в іншому російському місті – Калінінграді. Тут в одному з місцевих дитсадків завідувачка закладу поставила дитину на коліна та змусила її цілувати землю.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Кримінальні новини Кримінал Новини криміналу і ДТП Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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