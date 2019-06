В России школьницы заставили ровесницу выпить грязную воду из лужи: видео издевательства (18+)

Серьезно, что не так с этими школьниками? Две девушки в Бийске вчера заставили пить из лужы третью, потом выложили видео в интернет Сейчас оно уже на крупных новостных ресурсах и наш маленький город опять прогремел ☇ Публиковать личности участниц здесь редакция не может, но все желающие могут набрать руками vk.com/wall-154380220_43088 и увидеть прославивших город девушек (кроме пострадавшей) #бийск #biysk

A post shared by Грибное медиапланирование (@biysk.22) on Jun 4, 2019 at 9:56am PDT