В России школьницы заставили ровесницу выпить грязную воду из лужи: видео издевательства (18+)

В российском городе Бийске, который располагается в Алтайском крае, две школьницы заставили свою сверстницу пить воду из лужи. Известно, что потерпевшей – 15 лет. Видео с инцидентом попало в сеть и получило большой резонанс.

Вполне вероятно, что конфликт возник из-за того, что жертва нападения якобы распускала слухи и жаловалась учителям, а также отбила парня у одной из ее обидчиц. Также есть версия, что школьница могла высказывать угрозы в сторону сестры одной из злоумышленниц.

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На кадрах, попавших в сеть видно, как девушка стоит на коленях перед лужей, а ее ровесницы в то же время заставляют ее наклониться лицом и выпить воду из лужи. В итоге и со слезами на глазах все же выполняет такую обидную просьбу – набирает ртом грязную воду и ее выплевывает. Но на этом девушки не успокаиваются и приказывают ей "утонуть".

Концерт окончен? Давай еще, незаметно. Могу помочь... Лицом туда утопись, пока я сама тебя туда не запечатала,

– говорит на видео одна из мучительниц.

Заметим, девушки все же понимают, что совершают противоправные действия, поскольку комментируя происходящее, все же опасаются, что их увидят.

Инцидентом уже заинтересовалось управление Следственного комитета РФ в Алтайском крае и начало соответствующую проверку. По ее результатам должны быть установлены причины и условия, способствующие совершению несовершеннолетними противоправных действий. Кроме того, должно быть принято процессуальное решение. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, а также другие возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении потерпевшей.

Личность потерпевшей уже установлена. СМИ пишут, что ее имя – Ирина. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия, а также происходили ли другие подобные случаи издевательств в отношении девушки.

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В то же время в одной из соцсетей в поддержку жертвы насилия создали группу, в которой многие поддерживают девушку и встают на ее сторону. Сама пострадавшая на своей странице написала, что поняла, в мире больше добра, чем зла и поблагодарила всех, кто ей сочувствует.

Недавно похожий случай произошел в другом российском городе – Калининграде. Здесь в одном из местных детсадов заведующая учреждения поставила ребенка на колени и заставила целовать землю.