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      В России школьницы заставили ровесницу выпить грязную воду из лужи: видео издевательства (18+)

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      В России школьницы заставили сверстницу пить воду из лужи: появилось видео
      В России школьницы заставили сверстницу пить воду из лужи: появилось видео / Скриншот с видео

      В российском городе Бийске, который располагается в Алтайском крае, две школьницы заставили свою сверстницу пить воду из лужи. Известно, что потерпевшей – 15 лет. Видео с инцидентом попало в сеть и получило большой резонанс.

      Вполне вероятно, что конфликт возник из-за того, что жертва нападения якобы распускала слухи и жаловалась учителям, а также отбила парня у одной из ее обидчиц. Также есть версия, что школьница могла высказывать угрозы в сторону сестры одной из злоумышленниц.

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      На кадрах, попавших в сеть видно, как девушка стоит на коленях перед лужей, а ее ровесницы в то же время заставляют ее наклониться лицом и выпить воду из лужи. В итоге и со слезами на глазах все же выполняет такую обидную просьбу – набирает ртом грязную воду и ее выплевывает. Но на этом девушки не успокаиваются и приказывают ей "утонуть".

      Концерт окончен? Давай еще, незаметно. Могу помочь... Лицом туда утопись, пока я сама тебя туда не запечатала,
      – говорит на видео одна из мучительниц.

      Заметим, девушки все же понимают, что совершают противоправные действия, поскольку комментируя происходящее, все же опасаются, что их увидят.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Серьезно, что не так с этими школьниками? Две девушки в Бийске вчера заставили пить из лужы третью, потом выложили видео в интернет Сейчас оно уже на крупных новостных ресурсах и наш маленький город опять прогремел ☇ Публиковать личности участниц здесь редакция не может, но все желающие могут набрать руками vk.com/wall-154380220_43088 и увидеть прославивших город девушек (кроме пострадавшей) #бийск #biysk

      A post shared by Грибное медиапланирование (@biysk.22) on

      Инцидентом уже заинтересовалось управление Следственного комитета РФ в Алтайском крае и начало соответствующую проверку. По ее результатам должны быть установлены причины и условия, способствующие совершению несовершеннолетними противоправных действий. Кроме того, должно быть принято процессуальное решение. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, а также другие возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении потерпевшей.

      Личность потерпевшей уже установлена. СМИ пишут, что ее имя – Ирина. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия, а также происходили ли другие подобные случаи издевательств в отношении девушки.

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      В то же время в одной из соцсетей в поддержку жертвы насилия создали группу, в которой многие поддерживают девушку и встают на ее сторону. Сама пострадавшая на своей странице написала, что поняла, в мире больше добра, чем зла и поблагодарила всех, кто ей сочувствует.

      Недавно похожий случай произошел в другом российском городе – Калининграде. Здесь в одном из местных детсадов заведующая учреждения поставила ребенка на колени и заставила целовать землю.

       

      blog_ava
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости криминала и ДТП Криминал Криминальные новости Новости России
      Источник: 24 канал
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