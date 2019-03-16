21:53
16 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего ненужно
      Вєсті Кремля
      20:29, сегодня
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, сегодня
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Идиотка, вон, порвем от уха до уха: в России затравили девочку, которая написала письмо Путину

      241 Читати новину українською
      Девочка из русской глубинки осмелились написать Путину письмо
      Девочка из русской глубинки осмелились написать Путину письмо / Иллюстративное фото

      12-летняя девочка, жительница Псковской области, которая осмелилась написать письмо президенту РФ Владимиру Путину, подвергается жестоким издевательствам и травле от односельчан. В письме она жаловалась на трудности жизни своей семьи, и это вызвало возмущение у россиян: мол, всем тяжело, но терпят и ничего не просят. А если уж тебе что-то дали – делись или убирайся прочь из деревни.

      Тася Перчикова написала письмо Владимиру Путину в середине декабря 2018 года. Она описала трудности, с которыми пришлось бороться в жизни села Томсинова: закрытие единственной школы, поэтому учиться приходилось в соседнем селе, а еще крошечная зарплата матери, которая работает в две смены санитаркой. И попросила у Путина помощи. Что было дальше – рассказала Meduza.

      Читайте также: Собаки не хотят этого есть, – крымчане пожаловались на жизнь после аннексии

      Ответа на письмо не было никакого. Но его опубликовала российская редакция "Радио Свобода". Слова девочки "Я маму очень люблю. Моей маме тяжело. Буду вам очень благодарна, если бы вы хоть позвонили мне, и я бы вам все рассказала" задели многих.

      Впрочем, ответ чиновников был прост: "У нас в районе 19 тысяч человек живет. И все в примерно таком же состоянии. Разве мы можем всем помочь?"

      Тася

      Тася Перчикова не могла и представить, к каким последствиям приведет письмо Владимиру Путину

      Вдруг Тасе начали писать люди из разных уголков страны. Они просили реквизиты, куда могли бы прислать немного денег. Или адрес, куда можно прислать подарки. Детские вещи, одежда, канцелярия, учебники, лекарства – это была значительная помощь семье. Но односельчане восприняли это крайне негативно.

      Называли меня идиоткой, выскочкой. Говорили, что вот все живут плохо, терпят, и ничего. Со мной перестали не только дружить, но и разговаривать,
      – рассказала Тася.

      Дальше – хуже. В феврале 2019 приехали журналисты канала "Россия" (провластное пропагандистское СМИ) и сняли сюжет, в котором говорилось, что семья Перчиковых – "дауншифтеры", мало не иждивенцы и мошенники.

      Тася

      Незнакомые люди присылали Тасе по почте одежду, игрушки, книги

      Но дальше – еще хуже. Тасе написал мальчик в социальной сети и притворился, что очень ею увлечен. Через какое-то время ему удалось выманить у девочки фото ее обнаженного тела. И после этого растиражировал ее в интернете, где только мог. Полиция выяснила, что это сделали девушки из этого же села. И им, скорее всего, помогали взрослые, ведь сообщения писали со скрытого IP-адреса.

      17 февраля 2019 года вышел сюжет на "Радио Свобода" о Тасе, а 24 февраля матери Тасе, Елене Перчиковой, позвонили и сказали: "Не понимаешь с первого раза? Порвем твою дочь от уха до уха". После этого Тася просто боится выйти из дома.

      Смотрите видео "Радио Свобода" о Тасе Перчиковой:

      Тем временем на Елену начали писать жалобы сотрудники – что она не справляется с обязанностями. А в частных разговорах объясняли: "Не одной тебе тяжело. Зачем было что-то просить?". Елена уволилась – 13 марта.

      Мы так же живем. Почему это у нее хватило наглости просить что-то? Ну ладно, попросила, получила. Так делись с соседями! Ей разве одной деньги нужны? Всем тяжело живется!
      – так объяснил ситуацию житель села Сергей.

      Сейчас Алена и Тася ищут способ срочно переехать, а пока люди на улице при встрече продолжают угрожать и требовать: "Убирайся!"

      blog_ava
      Умерла Юлия Началова: биография российской певицы
      сегодня
      1237
      Теги: Новости России Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Умерла Юлия Началова: биография российской певицы
      сегодня , 21:10 Умерла Юлия Началова: биография российской певицы
      1236
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 20:15 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 858
      Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      сегодня , 20:00 Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      Крістіна Бердинських 755
      Для мытья туалетов интеллект не нужен, – скандальное заявление Оксаны Марченко о языковом законе
      сегодня , 18:31 Для мытья туалетов интеллект не нужен, – скандальное заявление Оксаны Марченко о языковом законе
      1346
      Скандал в оборонці: як Україна наповнює бюджет Росії
      сегодня , 17:20 Скандал в оборонці: як Україна наповнює бюджет Росії
      Сергій Лещенко 351
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук