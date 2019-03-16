Идиотка, вон, порвем от уха до уха: в России затравили девочку, которая написала письмо Путину

12-летняя девочка, жительница Псковской области, которая осмелилась написать письмо президенту РФ Владимиру Путину, подвергается жестоким издевательствам и травле от односельчан. В письме она жаловалась на трудности жизни своей семьи, и это вызвало возмущение у россиян: мол, всем тяжело, но терпят и ничего не просят. А если уж тебе что-то дали – делись или убирайся прочь из деревни.

Тася Перчикова написала письмо Владимиру Путину в середине декабря 2018 года. Она описала трудности, с которыми пришлось бороться в жизни села Томсинова: закрытие единственной школы, поэтому учиться приходилось в соседнем селе, а еще крошечная зарплата матери, которая работает в две смены санитаркой. И попросила у Путина помощи. Что было дальше – рассказала Meduza.

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Ответа на письмо не было никакого. Но его опубликовала российская редакция "Радио Свобода". Слова девочки "Я маму очень люблю. Моей маме тяжело. Буду вам очень благодарна, если бы вы хоть позвонили мне, и я бы вам все рассказала" задели многих.

Впрочем, ответ чиновников был прост: "У нас в районе 19 тысяч человек живет. И все в примерно таком же состоянии. Разве мы можем всем помочь?"

Тася Перчикова не могла и представить, к каким последствиям приведет письмо Владимиру Путину

Вдруг Тасе начали писать люди из разных уголков страны. Они просили реквизиты, куда могли бы прислать немного денег. Или адрес, куда можно прислать подарки. Детские вещи, одежда, канцелярия, учебники, лекарства – это была значительная помощь семье. Но односельчане восприняли это крайне негативно.

Называли меня идиоткой, выскочкой. Говорили, что вот все живут плохо, терпят, и ничего. Со мной перестали не только дружить, но и разговаривать,

– рассказала Тася.

Дальше – хуже. В феврале 2019 приехали журналисты канала "Россия" (провластное пропагандистское СМИ) и сняли сюжет, в котором говорилось, что семья Перчиковых – "дауншифтеры", мало не иждивенцы и мошенники.

Незнакомые люди присылали Тасе по почте одежду, игрушки, книги

Но дальше – еще хуже. Тасе написал мальчик в социальной сети и притворился, что очень ею увлечен. Через какое-то время ему удалось выманить у девочки фото ее обнаженного тела. И после этого растиражировал ее в интернете, где только мог. Полиция выяснила, что это сделали девушки из этого же села. И им, скорее всего, помогали взрослые, ведь сообщения писали со скрытого IP-адреса.

17 февраля 2019 года вышел сюжет на "Радио Свобода" о Тасе, а 24 февраля матери Тасе, Елене Перчиковой, позвонили и сказали: "Не понимаешь с первого раза? Порвем твою дочь от уха до уха". После этого Тася просто боится выйти из дома.

Смотрите видео "Радио Свобода" о Тасе Перчиковой:

Тем временем на Елену начали писать жалобы сотрудники – что она не справляется с обязанностями. А в частных разговорах объясняли: "Не одной тебе тяжело. Зачем было что-то просить?". Елена уволилась – 13 марта.

Мы так же живем. Почему это у нее хватило наглости просить что-то? Ну ладно, попросила, получила. Так делись с соседями! Ей разве одной деньги нужны? Всем тяжело живется!

– так объяснил ситуацию житель села Сергей.

Сейчас Алена и Тася ищут способ срочно переехать, а пока люди на улице при встрече продолжают угрожать и требовать: "Убирайся!"