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У Росії в присутності Володимира Путіна Григорію Суркісу подякували за ЧС-2018

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Григорій Суркіс
Григорій Суркіс / ua-football.com

На початку травня в російському Сочі відбулося засідання наглядової ради організаційного комітету "Росія-2018", в якому взяли участь президент Росії Володимир Путін і глава ФІФА Джанні Інфантіно.

Як повідомляє KomandaOnline, під час засідання один з високопоставлених російських чиновників, генеральний директор оргкомітету "Росія-2018" Олексій Сорокін у своїй доповіді сказав: "Особисто хотів би подякувати президенту ФІФА Джанні Інфантіно за його внесок в процес підготовки Росії до чемпіонату світу і віце-президентові УЄФА Григорію Суркісу за неоціненну допомогу при отриманні нашою країною права на його проведення і серйозну підтримку в той період, коли Росію хотіли позбавити права на проведення ЧС-2018".

Інакше кажучи, в той час як Україна вже воювала з Росією на Донбасі, в той час коли окупанти вже увійшли до Криму, Григорій Суркіс у міжнародних футбольних інстанціях активно відстоював інтереси країни-агресора. Адже влітку 2015-го, під час жеребкування відбіркового турніру ЧС-2018 в Санкт-Петербурзі, Григорій Суркіс зустрічався з Володимиром Путіним і консультував його з приводу ризиків Росії втратити право на проведення Чемпіонату світу з футболу.

При цьому в березні 2015-го Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Bild вперше звернувся до світової громадськості з проханням бойкотувати чемпіонат світу в Росії.

"Завжди говорилося, що футбол не має нічого спільного з політикою, і треба розмежовувати ці дві речі. Але як це можливо? Наш найуспішніший клуб "Шахтар" грає у Львові, тому що російські солдати зайняли Донецьк. Я думаю, що повинен бути бойкот цього чемпіонату світу. Поки російські війська в Україні, я вважаю Кубок світу в цій країні немислимим", – заявив тоді Петро Порошенко.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини спорту
Джерело: 24 канал
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