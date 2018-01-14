У Росії відкрили кримінальні справи через знесення комуністичних пам’ятників в Україні

Російська влада вважає, що вона має право втручатися в особисті справи на території України, і відкривати кримінальні провадження за своїми законами щодо подій, які відбуваються згідно чинного законодавства на території незалежної держави.

Так, Слідчим комітетом Російської Федерації порушено кримінальні справи за статтею 354.1 кримінального кодексу РФ "Реабілітація нацизму" через події в Україні. Мова йде про знищення двох маятників – у місті Глиняни на Львівщині та в Новомосковську на Дніпропетровщині. Про це розповів голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін в інтерв’ю "Російській газеті".

"Ми не можемо залишатися байдужими і до численних фактів осквернення скульптурних та архітектурних споруд, присвячених боротьбі з фашизмом і жертвам фашизму, а також осквернення символів військової слави Росії на території України", – заявив Олександр Бастрикін.

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Правда як саме російське законодавство відноситься до того, що відбувається на території незалежної України, чиновник країни-агресора не пояснив.