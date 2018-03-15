У Росії з літака випало майже 9 тонн золота і платини: є фото

У російському Якутську ледь не зазнав авіакатастрофи транспортний літак Ан-12, на борту якого перевозили 9 тонн дорогоцінних металів.

За даними телеграм-каналу Mash, відразу після зльоту в літака Ан-12 відірвало одну із стулок вантажного люка. Співробітники аеропорту знайшли на землі кілька частин літака, вирваних з його фюзеляжу.

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Більша частина вантажу, а це майже 9 тонн золота і платини, вивалилася з літака під час аварії. Злитки збирають на злітній смузі та в околицях аеродрому Якутська.

Наразі вдалося знайти лише 172 золоті злитки, кожен з яких важить 20 кг.

За даними місцевих ЗМІ, літак міг перевозити не тільки золото та платину, а й діаманти. Силовики оточили територію навколо злітної смуги і нікого туди не пускають. В аеропорту ввели посилений контроль поліції.

У Росії літак "розгубив" майже 9 тонн золота і платини

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У Росії з літака випало майже 9 тонн золота і платини