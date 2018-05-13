У Росії звинуватили Україну у провалі Самойлової на Євробаченні 2018

Співачка з інвалідністю та очільниця комісії Громадської палати з підтримки сім'ї, материнства та дитинства Діана Гурцкая вважає, що учасниця від Росії Юлія Самойлова виступила так погано на Євробаченні 2018, оскільки минулого року Україна їй заборонила брати участь на цьому пісенному конкурсі.

Таку заяву вона зробила у коментарі прокремлівській інформаційній агенції "РИА Новости".

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"Юля ж – молодець не з причини її фізичного стану, а тому, що зуміла вистояти, коли проти неї була країна, яка не пустила її на конкурс. Я є впевненою, що в минулому році результат був би набагато вищим. А за рік зібралася психологічна втома – неможливо не перегоріти за такий довгий період", – підкреслює вона.

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За словами чинної чиновниці, не слід жаліти Самойлову через її інвалідність.

"Музика – це той світ, де немає поділу на здорових і людей з обмеженими можливостями. Тому на конкурсі Євробачення всі конкурують на рівних", – підкреслила Гурцкая.

Нагадаємо, у 2017 році від Росії на Євробачення, яке відбувалося в у Україні, мала їхати співачка з інвалідністю Юлія Самойлова. Згодом стало відомо, що у червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму, порушивши перед тим правила перетину адмінмежі з окупованим півостровом. У зв'язку з цим СБУ заборонила в’їзд в Україну російській виконавиці.



У 2018 році Самойлова цього року все ж представила Росію на пісенному конкурсі у Португалії, але не зуміла пробитися навіть до фіналу, показавши вельми слабкий виступ. Крім того, шириться інформація, що вона виступатиме і на Євробаченні 2019 у Ізраїлі.