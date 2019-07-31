У рядах Небесної Сотні поповнення: через травму, отриману на Революції, загинув майданівець
На Прикарпатті загинув учасник Революції гідності Василь Максимів. Під час Євромайдану активіст був важко поранений і переніс численні операції та тривалий курс лікування у Німеччині.
Передчасну смерть спричинила саме травма, отримана на Майдані, розповідає активістка Вікторія Римарук.
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Нам завжди бракуватиме його щирої посмішки, привітного погляду і доброго слова. Хай спочиває з Богом, а земля йому буде пухом,
– написала активістка.
Прощання з Василем відбудеться у середу, 31 липня, у селищі Солотвин, що на Прикарпатті.
Що відомо про Небесну Сотню?Небесна Сотня – протестувальники, які загинули під час Революції гідності у 2013-2014 роках. Загиблі мітингувальники Майдану в Україні на офіційному рівні визнані жертвами.
Список на виплату одноразової грошової допомоги родинам загиблих налічував 98 осіб.