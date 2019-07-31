У рядах Небесної Сотні поповнення: через травму, отриману на Революції, загинув майданівець

На Прикарпатті загинув учасник Революції гідності Василь Максимів. Під час Євромайдану активіст був важко поранений і переніс численні операції та тривалий курс лікування у Німеччині.

Передчасну смерть спричинила саме травма, отримана на Майдані, розповідає активістка Вікторія Римарук.

Важливо: Підозрювані у вбивствах Небесної Сотні виходять під домашній арешт: чому так відбувається

Нам завжди бракуватиме його щирої посмішки, привітного погляду і доброго слова. Хай спочиває з Богом, а земля йому буде пухом,

– написала активістка.

Прощання з Василем відбудеться у середу, 31 липня, у селищі Солотвин, що на Прикарпатті.

Що відомо про Небесну Сотню?Небесна Сотня – протестувальники, які загинули під час Революції гідності у 2013-2014 роках. Загиблі мітингувальники Майдану в Україні на офіційному рівні визнані жертвами.



Список на виплату одноразової грошової допомоги родинам загиблих налічував 98 осіб.