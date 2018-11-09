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      У школі на Київщині підліток розпилив газ: дев'ять осіб потрапили у лікарню

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      У школі Київської області підліток розпилив перцевий газ
      У школі Київської області підліток розпилив перцевий газ / kv.npu.gov.ua

      У місті Таращі Київської області 15-річний хлопець розпилив у школі перцевий газ. Через це з навччального закладу довелося евакуювати кілька десятків учнів.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

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      Про надзвичайну подію правоохоронцям повідомили лікарі швидкої медичної допомоги.

      У результаті – 30 школярів були евакуйовані, дев’ятеро з них доправили до місцевої лікарні,
      – йдеться у повідомленні.

      Наразі слідчі з'ясовують у підлітка де він взяв балончик і мотиви його вчинку.

      Також, лікарі надають невідкладну допомогу усім постраждалим.


      У школі Київської області підліток розпилив перцевий газ, є постраждалі


      Підліток розпилив перцевий газ у школі на Київщині

      Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні Поліція
      Джерело: 24 Канал
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