У школі на Київщині підліток розпилив газ: дев'ять осіб потрапили у лікарню
У місті Таращі Київської області 15-річний хлопець розпилив у школі перцевий газ. Через це з навччального закладу довелося евакуювати кілька десятків учнів.
Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.
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Про надзвичайну подію правоохоронцям повідомили лікарі швидкої медичної допомоги.
У результаті – 30 школярів були евакуйовані, дев’ятеро з них доправили до місцевої лікарні,
– йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі з'ясовують у підлітка де він взяв балончик і мотиви його вчинку.
Також, лікарі надають невідкладну допомогу усім постраждалим.
У школі Київської області підліток розпилив перцевий газ, є постраждалі
Підліток розпилив перцевий газ у школі на Київщині