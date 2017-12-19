У штабі сповістили про ще одну зухвалу витівку терористів

Задля дискредитації українських військових окупанти відкрили вогонь по мирних мешканцях Кадіївки.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Вражаючим є той факт, що російсько-окупаційні війська та найманці, більшість яких складають асоціальні елементи різних національностей – не шкодують життя громадян України, які від безвихідної ситуації продовжують проживати в окупованих прифронтових населених пунктах,

– додали у штабі.

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18 грудня приблизно о 17 годині з тимчасово окупованої території окупанти з системи реактивного залпового вогню БМ-21 "Град" почали обстрілювати мирне Новолуганське. Під час обстрілу снарядами були пошкоджені будинки та газопровід.

Як заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, через масовані обстріли Новолуганського, жителів селища вирішили евакуювати.