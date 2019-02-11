У Швеції внаслідок вибуху у будинку загинув чоловік, ЗМІ повідомляють про бомбу

На півдні Стокгольма у житловому малоповерховому будинку стався вибух. Внаслідок інциденту загинула одна людина. Жителів прилеглих будинків евакуювали працівники поліції. Деякі ЗМІ повідомили, що причиною вибуху стала бомба, однак поліція цю інформацію не підтвердили.

Видання SVT повідомило, що вибух стався в одній з кімнат будинку. Одразу ж після інциденту правоохоронці оточили район та евакуювали жителів прилеглих будинків.

Читайте також: У французькому Ліоні прогримів вибух: є жертви

Вибух стався о 15:03 за місцевим часом (16:03 за Києвом). Наразі поліція розшукує 60-річного чоловіка, який намагався врятувати загиблого. Місцеві ЗМІ повідомили, що чоловік загинув внаслідок вибуху бомби, однак у поліції це заперечили і наголосили, що вони відкидають усі версії пов'язані з тероризмом.

Ми не бачимо терористичного сліду. Ми докладаємо усіх зусиль і зараз вивчаємо усі можливі причини,

– заявила представник поліції Анна Вестбег.

Водночас після інциденту правоохоронці ініціювали кримінальну справу за статтею "Навмисне вбивство".



Працівники поліції оточують району в якому стався вибух // vg.no