01:54
11 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Швеції внаслідок вибуху у будинку загинув чоловік, ЗМІ повідомляють про бомбу

      29 Читать новость на русском
      Вибух у Стокгольмі
      Вибух у Стокгольмі / Фото з відкритих джерел

      На півдні Стокгольма у житловому малоповерховому будинку стався вибух. Внаслідок інциденту загинула одна людина. Жителів прилеглих будинків евакуювали працівники поліції. Деякі ЗМІ повідомили, що причиною вибуху стала бомба, однак поліція цю інформацію не підтвердили.

      Видання SVT повідомило, що вибух стався в одній з кімнат будинку. Одразу ж після інциденту правоохоронці оточили район та евакуювали жителів прилеглих будинків.

      Читайте також: У французькому Ліоні прогримів вибух: є жертви

      Вибух стався о 15:03 за місцевим часом (16:03 за Києвом). Наразі поліція розшукує 60-річного чоловіка, який намагався врятувати загиблого. Місцеві ЗМІ повідомили, що чоловік загинув внаслідок вибуху бомби, однак у поліції це заперечили і наголосили, що вони відкидають усі версії пов'язані з тероризмом.

      Ми не бачимо терористичного сліду. Ми докладаємо усіх зусиль і зараз вивчаємо усі можливі причини,
      – заявила представник поліції Анна Вестбег.

      Водночас після інциденту правоохоронці ініціювали кримінальну справу за статтею "Навмисне вбивство".

      Стокгольм, Швеція, вибух
      Працівники поліції оточують району в якому стався вибух //  vg.no

       

      blog_ava
      Цей номер не пройде: Росія пригрозила ЄС через "Північний потік-2"
      10 лютого
      7577
      Теги: Вибух Жертви Швеція
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 лютого: Наслідки вигуку поліції "Лягай, бандеро", погрози священикам ПЦУ
      10 лютого , 23:03 Головні новини 10 лютого: Наслідки вигуку поліції "Лягай, бандеро", погрози священикам ПЦУ
      1634
      Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      10 лютого , 23:00 Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      Сергій Лещенко 303
      "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      10 лютого , 22:30 "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      Юлія Ліпенцева 461
      Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      10 лютого , 22:00 Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 671
      Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      10 лютого , 20:01 Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      4361
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук