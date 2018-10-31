У синагозі Києві заявили, що її прослуховує НАБУ: у відомстві зреагували на звинувачення

Єврейська громада Києва заявила, що за центральною столичною синагогою на вулиці Шота Руставелі нібито слідкує Національне антикорупційне бюро. У зв’язку з цим громада звернулась до правоохоронців.

Про це мовиться в заяві головного рабина України та Києва Моше Реувена Асмана.

Рабин стверджує, що у жовтні служба безпеки єврейської громади виявила осіб, які професійно здійснювали приховане спостереження за приміщенням центральної синагоги Києва та за її вірянами.

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Єрейська громада також переконує, що встановила автомобілі з підробленими номерними знаками, які використовувалися для спостереження. У зверненні також зазначається, що під час перевірки молитовного дому було виявлено пристрої зняття інформації.

З власних компетентних джерел отримана інформація про ідентифікацію деяких осіб, які брали участь у незаконному спостереженні, а саме осіб, що мають безпосереднє відношення до НАБУ,

– мовиться в заяві головного рабина України.

Асман також заявив, що нещодавно під час проведення негласних слідчих дій були зафіксовані висловлювання високопосадовця вищого рівня правоохоронного органу, що принижують честь і гідність єврейського народу.

Рабин вимагає від правоохоронців дати оцінку діям НАБУ, а також закликає міжнародні організації взяти під контроль розслідування.

У НАБУ у свою чергу заперечують інформацію про слідчі дії в синагозі.

"Жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні центральної синагоги міста Києва Національне бюро не встановлювало, візуального спостереження за будівлею не здійснювало", – запевнили в НАБУ.

Крім того, голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав у коментарі "Українській правді", що САП не давала дозволу на слідчі дії в київській синагозі.