У "Слузі народу" дали оцінку українським судам

Лідер президентської політсили "Слуга народу" Дмитро Разумков не відкидає, що нова Верховна Рада розгляне реформу судів. Водночас він наголосив, що впливу на суди його партія точно не матиме.

Як наголосив Разумков у ефірі програми "Свобода слова", реформу суддів потрібно проводити та це питання повинна розглядати майбутня Верховна Рада. На його переконання, те, що минула Верховна Рада називала реформою, насправді не відповідає дійсності.

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"Якщо вони провели реформу суддів, я не розумію, чому вони так багато сперечаються про скасування депутатської недоторканості. У нас реформу майже завершено – зняли депутатську недоторканність, і пішли захищатися в суди. Особливо, якщо це ті 22 суди, в яких немає жодного судді. Ми ж знаємо, що це, на жаль, є правдою", – зауважив він.

Водночас представник "Слуги народу" пікдреслив, що в новому парламенті президентська політсила матиме вплив на Верховну Раду, та на виконавчу владу.

Але, на що у нас не буде точно впливу, то це на суди. Поки в Україні є вплив на суди з боку президента, з боку Верховної Ради, з боку Кабміну, в нас буде прозорої європейської системи судочинства. Я впевнений, що саме це дасть змогу дійсно боротися з корупцією та зробити так, щоб наша держава стала в повному розумінні європейською, і це передусім стосується судів,

– додав Разумков.

Також він прокоментував ситуацію з виборними посадами суддів.

"Це питання – дискусійне, тому що з одного боку це непогано працює в багатьох країнах Європи, але в українських реаліях треба, щоб не повторювалася ситуація, яка була в мажоритарних округах, коли ці посади фактично окуповували особи в кріслах Верховної Ради, і протягом багатьох років людина за гречку, за гроші, за вплив перебувала в теплому, але не дуже комфортному червоному кріслі Верховної Ради", – переконує Разумков.

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Відтак, за його словами, якщо виробити законодавство, яке убезпечить від цього, то система виборних посад суддів є можливою, якщо ні – буде створено додаткову загрозу.