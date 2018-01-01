У соцмережах запустили проект для підтримки дітей політв'язнів

Для підтримки та розвитку дітей політв'язнів в анексованому Криму запустили проект "Кримське дитинство" на базі громадського проекту "Кримська солідарність".

Про це йдеться на сторінці проекту у Facebook.

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"Дитинство – це найяскравіший період у житті людини. Воно не повторюється і не повертається. На жаль, дитинство дітей політв'язнів закінчилося в той день, коли в їхні будинки рано вранці увірвалися силовики. У наручниках, обличчям у підлогу – такими вони побачили своїх улюблених батьків в той ранок. Але це не заважає їм любити їх і чекати, як і раніше. Для них, для всіх нас, вони – герої", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська окупаційна влада в анексованому Криму не дозволила в'їзд на територію півострова 30 українським таксистам.