У справі Шабуніна змінили кваліфікацію злочину

У справі голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, якого підозрюють у побитті активіста-блогера Всеволода Філімоненка, зміни.

Якщо раніше дії Віталія Шабуніна розцінювали, як навмисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості, то сьогодні слідство перекваліфікувало статтю. І тепер йому інкримінують побиття журналіста. А це передбачає на два роки більший термін ув'язнення.

Досудове слідство у справі завершено й обирати запобіжний захід підозрюваному не будуть. Найближчим часом справу передадуть до суду.

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"Вбивство журналіста Веремія відзняте на камеру, винні отримали 2 роки умовно. Тоді прокуратура кваліфікувала це вбивство як хуліганство. Нічого дивного, ми сприймаємо цю перекваліфікацію, по якій мені загрожує 5 років в`язниці, як продовження тиску на організацію", – сказав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.