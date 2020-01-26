У США чоловік посадив на пасажирське сидіння вдягнутий скелет і отримав штраф: фото

В американському штаті Аризона чоловік посадив в авто скелет, щоб мати можливість рухатися по спеціальній смузі на трасі для водіїв із пасажирами. Копи виписали порушнику штраф.

62-річний чоловік намагався зробити скелета максимально схожим на живу людину. Він одягнув його у картуз із камуфляжним принтом та обгорнув у марлю.

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Управління громадської безпеки Аризони повідомило, що чоловік навіть зафіксував скелет за допомогою коробок.

Гадаєте, що можете рухатися смугою для водіїв із пасажирами зі скелетом на передньому сидінні! Це смертельна помилка,

– наголосили в управлінні.

Речник управління Рауль Гарсія розповів, що щороку працівники відомства зупиняють близько 7000 водїів, які незаконно користуються спеціальними смугами для автівок із пасажирами.

Однак випадок із скелетом – вперше за всю кар’єру працівників.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY — Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) January 23, 2020

Що відомо про особливу смугу HOV?Смуга HOV – смуга руху на автомобільній дорозі, відділена від інших смуг спеціальною дорожньою розміткою або фізичним бар'єром, що призначена лише для транспортних засобів, у яких їдуть водій та один або більше пасажирів.



Смуги призначені для того, щоб збільшити середнє завантаження авто пасажирами, і тим самим зменшити дорожні затори та забруднення повітря.