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      У США чоловік посадив на пасажирське сидіння вдягнутий скелет і отримав штраф: фото

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      У США чоловік посадив на пасажирське сидіння вдягнутий скелет / twitter.com/Arizona_DPS

      В американському штаті Аризона чоловік посадив в авто скелет, щоб мати можливість рухатися по спеціальній смузі на трасі для водіїв із пасажирами. Копи виписали порушнику штраф.

      62-річний чоловік намагався зробити скелета максимально схожим на живу людину. Він одягнув його у картуз із камуфляжним принтом та обгорнув у марлю.

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      Управління громадської безпеки Аризони повідомило, що чоловік навіть зафіксував скелет за допомогою коробок.

      Гадаєте, що можете рухатися смугою для водіїв із пасажирами зі скелетом на передньому сидінні! Це смертельна помилка,
      – наголосили в управлінні.

      Речник управління Рауль Гарсія розповів, що щороку працівники відомства зупиняють близько 7000 водїів, які незаконно користуються спеціальними смугами для автівок із пасажирами.

      Однак випадок із скелетом – вперше за всю кар’єру працівників.

      Що відомо про особливу смугу HOV?Смуга HOV – смуга руху на автомобільній дорозі, відділена від інших смуг спеціальною дорожньою розміткою або фізичним бар'єром, що призначена лише для транспортних засобів, у яких їдуть водій та один або більше пасажирів.

      Смуги призначені для того, щоб збільшити середнє завантаження авто пасажирами, і тим самим зменшити дорожні затори та забруднення повітря.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини США Поліція Транспорт
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