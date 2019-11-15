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      Учень в США влаштував стрілянину у школі в день свого 16-річчя: двоє дітей загинули

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      Поліція проводить обшуки в будинку стрільця
      Поліція проводить обшуки в будинку стрільця / washingtontimes

      В одній із шкіл Каліфорнії підліток влаштував стрілянину. Внаслідок нападу загинуло двоє дітей, ще троє отримали поранення. Стрілець намагався вчинити самогубство, однак вижив і зараз перебуває у важкому стані.

      Жертвами стали 14-річний хлопець і 16-річна дівчина. Стрільцю також 16 років. Наразі його госпіталізували, повідомили у твітері шерифа округу Лос-Анджелес.

      До слова: Стрілянина у Харкові: підозрюваний іноземець втік у Росію

      У поліції зазначили, що на відео, яке вони отримали у розпорядження добре видно, як підозрюваний дістає напівавтоматичний пістолет 45-го калібру зі свого рюкзака і стріляє в п'ятьох людей, а потім вистрілює собі в голову. Наразі відомо, що у зловмисника 14 листопада був день народження.

      Після інциденту усіх дітей евакуювали, а найближчі школи в окрузі закрили. Поліція проводить розслідування та шукає мотиви стрільця. Наразі відомо, що він перебував у важкому психологічному стані.

      До слова, нещодавно у російському місті Благовєщенськ сталася схожа трагедія. 19-річний студент влаштував стрілянину в Амурському коледжі будівництва і комунального господарства з мисливської рушниці по інших студентах, в результаті, загинула одна людина. Після цього хлопець скоїв самогубство.

      blog_ava
      Ми із Зеленським маємо повний контакт, – Путін
      14 листопада
      4913
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини США Зброя Жертви Діти і неповнолітні Кримінальні новини
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