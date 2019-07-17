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      У США очікують на продовження оборонних реформ в Україні

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      Марк Еспер
      Марк Еспер / Фото з відкритих джерел

      Виконуючій обов'язки міністра оборони США Марк Еспер зауважив, що Україна досягла значних успіхів у вдосконаленні власних військових можливостей. Водночас він наголосив, що на цьому зупинятися не варто і він очікує від України продовження реформ у сфері безпеки.

      У відповідях для Сенату під час слухань щодо затвердження Еспера на посаді глави Пентагону він підтвердив свою відданість продовжувати підтримку України на тлі російської збройної агресії. Слухання транслював телеканал CBS.

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      Водночас виконувач обов'язків міністра оборони США зазначив, що зараз для України є важливим подолання корупції, зокрема у оборонному секторі.

      Міністерство оборони США має позитивні сподівання від того, що президент Зеленський із самого початку взяв на себе зобов'язання продовжувати оборонні та антикорупційні реформи, які сприятимуть здатності України захищати її територіальну цілісність і підтримувати більш безпечну, процвітаючу, демократичну та вільну державу,
      – заявив Марк Еспер.

      Серед іншого він звернув увагу на те, що Україні необхідно посилити демократичний цивільний контроль над військовими, сприяти реформам управління, підвищити прозорість й підзвітність у сферах закупівель та формування бюджету, а також поліпшити оборонну промисловість.

      Марк Еспер окремо наголосив, що для Сполучених Штатів важливо мати докази прогресу оборонних реформ в Україні, аби отримати повну суму, виділену Конгресом за Програмою допомоги Україні у сфері безпеки.

      Він додав, що реформи зміцнять можливість України розвивати прагнення до членства в НАТО.

      Варто зазначити, що у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні 250 мільйонів доларів для посилення оборони.

      військова допомога США
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Реформи НАТО
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