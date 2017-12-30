У США працівники секонд-хенду знайшли 17 тисяч доларів у пальто

У місті Даллас, що в Техасі, працівниця секонд-хенду знайшла в кишені пальто чималу суму.

Про це повідомило місцеве видання WFAA.

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Жінка під час перевірки одягу знайшла 4 конверти, в яких зберігались векселі на понад 17 тисяч доларів. Про знахідку продавець повідомила директору магазину, яка одразу ж почала шукати власницю заощаджень.

Ми не могли в це повірити. Можна було б скористатись знахідкою, однак це було б неправильно,

– пояснила своє рішення директор магазину Кеті Баркер.

На одному з конвертів був надпис, що допоміг працівникам секонд-хенду знайти пенсіонерку.

Як вдалося з'ясувати, 78-річна жінка віддала в магазин чорне пальто чоловіка, який помер у січні 2017 року. Вдова не знала про чималі заощадження, тому здивувалась, коли їй повернули кошти. На знак вдячності жінка передала магазину тисячу доларів.