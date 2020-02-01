У США представили крісло на колесах, яке розганяється до 40 кілометрів: відео

Американська компанія Segway, що відома на увесь світ завдяки своїм гіроскутерам, представила на виставці електроніки у Лас-Вегасі революційну новинку під назвою S-Pod.

Фактично це – велике крісло на двох колесах, здатне пересуватись зі швидкістю до 40 кілометрів на годину та долати до 70 кілометрів на одному заряді.

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Насправді у S-Pod є ще два маленьких колеса ззаду, які страхують від перекидання назад і використовуються як опора для паркування.

Керується таке крісло за допомогою маленького джойстика, що під правою рукою пасажира. S-Pod використовує традиційну для гіроскутеров Segway технологію збереження балансу.

Дивіться більше у відео про новий транспорт від Segway (мовою оригіналу):

Важить крісло 150 кілограмів. Про детальні його харатеристики поки що невідомо. Так само немає інформації й про те, скільки воно коштуватиме і коли з'явиться в продажу.

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