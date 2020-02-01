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      У США представили крісло на колесах, яке розганяється до 40 кілометрів: відео

      Авто24 263 Читать новость на русском

      Американська компанія Segway, що відома на увесь світ завдяки своїм гіроскутерам, представила на виставці електроніки у Лас-Вегасі революційну новинку під назвою S-Pod.

      Фактично це – велике крісло на двох колесах, здатне пересуватись зі швидкістю до 40 кілометрів на годину та долати до 70 кілометрів на одному заряді.

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      Насправді у S-Pod є ще два маленьких колеса ззаду, які страхують від перекидання назад і використовуються як опора для паркування.

      Керується таке крісло за допомогою маленького джойстика, що під правою рукою пасажира. S-Pod використовує традиційну для гіроскутеров Segway технологію збереження балансу.

      Дивіться більше у відео про новий транспорт від Segway (мовою оригіналу):

      Важить крісло 150 кілограмів. Про детальні його харатеристики поки що невідомо. Так само немає інформації й про те, скільки воно коштуватиме і коли з'явиться в продажу.

      Про безпілотний електричний трактор та інноваційну аудіосистема Continental – дивіться у відео.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авто24 Транспорт Авто Новини США
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