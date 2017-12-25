У США розбився літак, є загиблі

П'ятеро людей стали жертвами авіакатастрофи у Сполучених Штатах.

Трагедія трапилась у Флориді в аеропорту Бартау, повідомляє CNN.

Читайте також: Вантажівка в'їхала у літак в аеропорту Індонезії: очевидці публікують фото

Легкомоторний літак Cessna 340 розбився одразу після того, як піднявся в повітря неподалік від злітної смуги. На борту був 70-річний пілот і четверо пасажирів.

More pictures of the crash at Bartow airport. @PolkCoSheriff is getting ready to brief us. @BN9 pic.twitter.com/57BWqoNsxv — Stephanie Claytor (@ClaytorReports) 24 грудня 2017 р.

Причини аварії зараз з'ясовують. Найімовірніше, це можуть бути погані погодні умови і туман.