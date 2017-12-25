У США розбився літак, є загиблі
10:17, сьогодні 1103 Читать новость на русском
П'ятеро людей стали жертвами авіакатастрофи у Сполучених Штатах.
Трагедія трапилась у Флориді в аеропорту Бартау, повідомляє CNN.
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Легкомоторний літак Cessna 340 розбився одразу після того, як піднявся в повітря неподалік від злітної смуги. На борту був 70-річний пілот і четверо пасажирів.
Причини аварії зараз з'ясовують. Найімовірніше, це можуть бути погані погодні умови і туман.
Джерело: 24 Канал
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