У США в магазині ІКЕА дитина знайшла пістолет у дивані
У США у штаті Індіана у магазині IKEA шестирічна дитина знайшла у дивані пістолет та вистрілили з нього. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Нікого не арештовано.
Про це повідомляє ВВС-Україна.
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Один з покупців випадково залишив зброю на дивані, коли сідав його випробовувати. В той момент пістолет випав на диванну подушку.
"Він сів, і пістолет якимось чином випав. Коли чоловік встав, то не зрозумів, що загубив зброю", – сказав представник місцевої поліції Том Вегер виданню Washington Post.
За даними поліції, дитина знайшла пістолет і за кілька хвилин гри з ним вистрілила в подушку.
"Як тільки власник зброї усвідомив, що в магазині виник переполох, то швидко заявив про себе... і повністю співпрацював зі слідством", – повідомили у поліції.
Адвокат Гай Релфорд повідомив місцевій програмі WTTV News, що власнику зброї навряд висунуть якісь звинувачення.
Бути бовдуром не є кримінальним злочином у штаті Індіана та в більшості інших місць,
– сказав Релфорд.
Меблевий магазин ІКЕА продовжив роботу після цього інциденту, розслідування триває.