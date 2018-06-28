У США в магазині ІКЕА дитина знайшла пістолет у дивані

У США у штаті Індіана у магазині IKEA шестирічна дитина знайшла у дивані пістолет та вистрілили з нього. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Нікого не арештовано.

Про це повідомляє ВВС-Україна.

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Один з покупців випадково залишив зброю на дивані, коли сідав його випробовувати. В той момент пістолет випав на диванну подушку.

"Він сів, і пістолет якимось чином випав. Коли чоловік встав, то не зрозумів, що загубив зброю", – сказав представник місцевої поліції Том Вегер виданню Washington Post.

За даними поліції, дитина знайшла пістолет і за кілька хвилин гри з ним вистрілила в подушку.

"Як тільки власник зброї усвідомив, що в магазині виник переполох, то швидко заявив про себе... і повністю співпрацював зі слідством", – повідомили у поліції.

Адвокат Гай Релфорд повідомив місцевій програмі WTTV News, що власнику зброї навряд висунуть якісь звинувачення.

Бути бовдуром не є кримінальним злочином у штаті Індіана та в більшості інших місць,

– сказав Релфорд.

Меблевий магазин ІКЕА продовжив роботу після цього інциденту, розслідування триває.