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      У США затримали чоловіка, який обкрадав будинки голлівудських зірок на мільйони доларів: фото

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      У США затримали чоловіка, який обікрав будинки голлівудських зірок на мільйони доларів
      У США затримали чоловіка, який обікрав будинки голлівудських зірок на мільйони доларів / Фото з відкритих джерел

      Поліція США арештувала чоловіка, причетного до серії пограбувань будинків голівудських знаменитостей. За словами правоохоронців, затриманого звати Бенджамін Акерман, йому 32 роки.

      Про це повідомляє ВВС.

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      Правоохоронці ствердужють, що перед пограбуваннями Акерман уважно оглядав будинки. Він вдавав потенційного покупця, агента з нерухомості чи навіть представника інвестиційної фірми.

      Коли ми спіймали його, він був одягнений просто ідеально. Він грав свою роль і був у цьому дуже спритним,
      – розповів детектив Джаред Тіммонс.

      За словами детектива Тіммонса, обхід Акерманом будинків, які потім ставали об'єктами нападів, – це лише перший етап складних операцій, до яких вдавалися злочинці. Відомо, що крадії втручалися у роботу камер спостереження.

      Відомо, що поліцейські обшукали об'єкти нерухомості, які належать чоловіку. Копи виявили там багато викрадених предметів, що загалом коштують мільйони доларів. Всього в Акермана вилучили близько двох тисяч предметів. Серед них були картини, ювелірні вироби і дорогі вина.

      До слова, серед знаменитостей, які стали жертвами дій Акермана, – співаки Ашер і Адам Ламберт. Більше того, всього поліції відомо про принаймні 13 крадіжок, до яких причетний затриманий Бенджамін Акерман.

      Варто додати, що на поліція оприлюднила фотографії знайдених об'єктів у Twitter. Правоохоронці розраховують, що це допоможе знайти їх можливих власників.

      Наразі розслідування у цій справі триває. Поліція розшукує інших причетних до серії пограбувань.

      Теги: Новини США Поліція Кримінальні новини Гроші
      Джерело: 24 Канал
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