У США затримали чоловіка, який обкрадав будинки голлівудських зірок на мільйони доларів: фото

Поліція США арештувала чоловіка, причетного до серії пограбувань будинків голівудських знаменитостей. За словами правоохоронців, затриманого звати Бенджамін Акерман, йому 32 роки.

Про це повідомляє ВВС.

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Правоохоронці ствердужють, що перед пограбуваннями Акерман уважно оглядав будинки. Він вдавав потенційного покупця, агента з нерухомості чи навіть представника інвестиційної фірми.

Коли ми спіймали його, він був одягнений просто ідеально. Він грав свою роль і був у цьому дуже спритним,

– розповів детектив Джаред Тіммонс.

За словами детектива Тіммонса, обхід Акерманом будинків, які потім ставали об'єктами нападів, – це лише перший етап складних операцій, до яких вдавалися злочинці. Відомо, що крадії втручалися у роботу камер спостереження.

Відомо, що поліцейські обшукали об'єкти нерухомості, які належать чоловіку. Копи виявили там багато викрадених предметів, що загалом коштують мільйони доларів. Всього в Акермана вилучили близько двох тисяч предметів. Серед них були картини, ювелірні вироби і дорогі вина.

До слова, серед знаменитостей, які стали жертвами дій Акермана, – співаки Ашер і Адам Ламберт. Більше того, всього поліції відомо про принаймні 13 крадіжок, до яких причетний затриманий Бенджамін Акерман.

Варто додати, що на поліція оприлюднила фотографії знайдених об'єктів у Twitter. Правоохоронці розраховують, що це допоможе знайти їх можливих власників.

In approximately 5 minutes we will be LIVE from LAPD Headquarters to announce the arrest of a suspect in a series of celebrity/high-end home burglaries pic.twitter.com/RRJgR9SNO5 — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 2, 2019

Наразі розслідування у цій справі триває. Поліція розшукує інших причетних до серії пограбувань.