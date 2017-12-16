У США зробили невтішний прогноз щодо імовірної війни з Росією

США не зможуть дати гідний бій Росії та Китаю, якщо ті розпочнуть проти неї війну. Щоправда, ці країни є не єдиними потенційними суперниками офіційного Сполучених Штатів.

Про це зазначається у доповіді аналітичного центру США RAND.

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На переконання експертів, загроза на Сполучені Штати може надходити з боку чотирьох країн (Китай, Росія, Північна Корея, Іран) та ісламістських груп, які є майже в кожній країні світу.

Крім того підкреслюється, що чинна американська армія все ж зможе дати бій, якщо почнеться війна з однієї державою, проте вона не встигає за військовою модернізацією деяких потенційних противників, відтак є нездатною вирішити ключові проблем в Європі та Східній Азії.

Таким чином, найбільша загроза національній безпеці США все ж надходить від Росії та КНР, причім на оперативному і стратегічному рівні.

"Зараз вже не так ясно, чи зможуть наші військові виконати завдання, поставлені перед ними... Ми робимо висновок, що наразі НАТО не здатне захистити країни Балтії у разі рішучого і раптового російського нападу", – наголошується у документі.

Фахівці вважають, що причина всіх проблем – недостатнє фінансування американської армії та застарілі підходи щодо організації військової справи, зокрема йдеться про стандарт "Війни з двох регіонів".