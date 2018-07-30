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У стилі "Зоряного шляху": з’явилась гарнітура з цікавим дизайном

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З гарнітурою Star Trek Wireless Vulcan Earbuds можна виглядати як "Спок"
З гарнітурою Star Trek Wireless Vulcan Earbuds можна виглядати як "Спок" / treknews.net

Спеціально для фанатів "Зоряного шляху" створили унікальну бездротову гарнітуру Star Trek Wireless Vulcan Earbuds. Щоправда, якщо ви не хочете виглядати, як герой серіалу "Спок", то така гарнітура вам не підійде.

Про це пише treknews.net.

На одному заряді батареї гарнітура пропрацює 4-5 годин. Пристрій має три різні варіанти насадок. Окрім того, Star Trek Wireless Vulcan Earbuds підтримує Bluetooth 4.0.

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"Вуха" гарнітури, як запевняють розробники, пофарбовані в оригінальний тон фарби, яку використовували в серіалі.

Пристрій коштує 40 доларів (трохи більше тисячі гривень).

Гарнітура у стилі "Зоряного шляху"

Гарнітура у стилі "Зоряного шляху"

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Теги: LifeStyle Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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