У стилі "Зоряного шляху": з’явилась гарнітура з цікавим дизайном

Спеціально для фанатів "Зоряного шляху" створили унікальну бездротову гарнітуру Star Trek Wireless Vulcan Earbuds. Щоправда, якщо ви не хочете виглядати, як герой серіалу "Спок", то така гарнітура вам не підійде.

Про це пише treknews.net. На одному заряді батареї гарнітура пропрацює 4-5 годин. Пристрій має три різні варіанти насадок. Окрім того, Star Trek Wireless Vulcan Earbuds підтримує Bluetooth 4.0. Читайте також: Цікавий брелок від Google, що захистить від хакерів "Вуха" гарнітури, як запевняють розробники, пофарбовані в оригінальний тон фарби, яку використовували в серіалі. Пристрій коштує 40 доларів (трохи більше тисячі гривень). Гарнітура у стилі "Зоряного шляху" Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно