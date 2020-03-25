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      У столичному Гідропарку згоріло кафе

      -
      Згоріло кафе "Очеретяний кіт / ДСНС

      Загорілась одноповерхова будівля кафе "Очеретяний кіт" на Венеціанському острові в Києві. Полум’я знищило дерев’яну будівлю.

      Пожежа сталась близько 7 ранку 25 березня, повідомляє пресслужба ДСНС. 

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      За даними вогнеборців, гасіння пожежі ускладнювала відсутність пожежних гідрантів. Пожежники встановили гідроелеватори для забезпечення безперервної подачі води з річки.

      Кафе було побудоване з дерева, тому полум’я швидко розповсюджувалось по будівлі.

      Згоріло кафе "Очеретяний кіт" в Гідропарку / Фото: ДСНС

      О 8:40 пожежу було ліквідовано. Але приміщення не вдалось врятувати.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України ДСНС Пожежа Новини Києва
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