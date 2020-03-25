У столичному Гідропарку згоріло кафе
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Загорілась одноповерхова будівля кафе "Очеретяний кіт" на Венеціанському острові в Києві. Полум’я знищило дерев’яну будівлю.
Пожежа сталась близько 7 ранку 25 березня, повідомляє пресслужба ДСНС.
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За даними вогнеборців, гасіння пожежі ускладнювала відсутність пожежних гідрантів. Пожежники встановили гідроелеватори для забезпечення безперервної подачі води з річки.
Кафе було побудоване з дерева, тому полум’я швидко розповсюджувалось по будівлі.
Згоріло кафе "Очеретяний кіт" в Гідропарку / Фото: ДСНС
О 8:40 пожежу було ліквідовано. Але приміщення не вдалось врятувати.
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